APAMCYL denuncia que la Junta vuelve a obstaculizar la asistencia de agentes medioambientales a un congreso nacional

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sindical Profesional de Agentes de Castilla y León (APAMCYL), federada en USCAL, ha denunciado públicamente que la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta está denegando o dejando sin respuesta las solicitudes formuladas por los agentes medioambientales autonómicos para asistir al 7.º Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales, evento que se celebrará del 3 al 6 de noviembre en Barcelona.

Según sostiene la organización sindical a través de un comunicado recogido por Europa Press, los profesionales han solicitado acudir a las cuatro jornadas del encuentro haciendo uso de sus uniformes y desplazándose en vehículos oficiales para representar a la comunidad en la exposición de medios, asumiendo los propios asistentes todos los gastos correspondientes a alojamiento y dietas. La asociación ha remarcado que el congreso reunirá a más de 400 profesionales de toda España para abordar el desarrollo de la Ley 4/2024, la coordinación ante el cambio climático y la prevención de riesgos laborales en el sector.

APAMCYL ha criticado que la Administración autonómica ponga obstáculos a la presencia del colectivo en este espacio de intercambio de conocimientos y protocolos, e impida la participación de los medios materiales autonómicos, como los vehículos de extinción de incendios forestales. El colectivo sindical ha recordado que esta situación ya se produjo en la edición anterior del encuentro nacional, cuando Castilla y León fue la única autonomía sin representación de vehículos oficiales en la muestra profesional y la única a la que se denegó el uso del uniforme.

Asimismo, la representación sindical ha expresado su decepción ante el mantenimiento de estas restricciones tras el cambio de titular e inicio de etapa en la Consejería de Medio Ambiente y Energía. Desde el colectivo han subrayado la labor que los agentes realizan diariamente sobre el terreno en labores de vigilancia, prevención, investigación e información en espacios naturales, considerando incomprensible que se les reste visibilidad institucional en un evento de ámbito nacional.

Ante este escenario, APAMCYL ha exigido a la Consejería que rectifique inmediatamente y proceda a autorizar las comisiones de servicio necesarias para acudir a las cuatro jornadas, reconociendo la asistencia como tiempo de trabajo. Además, el sindicato ha reclamado que se permita el uso del uniforme e itinerarios en vehículos oficiales para garantizar una representación institucional visible y adecuada en la cita profesional.