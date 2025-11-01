Un aparatoso accidente en la avenida Fernández Ladreda de León se salda sin heridos - BOMBEROS DE LEÓN

Un turismo ha impactado contr. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso accidente registrado este sábado, 1 de noviembre, en la avenida de Fernández Ladreda, a la altura del Estadio Reino de León, se ha saldado sin heridos, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 07.22 horas de este sábado y según se puede ver en las imágenes que han compartido a través de redes sociales los Bomberos de León, un turismo ha impactado contra la valla metálica situada en la mediana de la calzada, que ha atravesado la luna del vehículo.