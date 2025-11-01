Un aparatoso accidente en la avenida Fernández Ladreda de León se salda sin heridos

Un turismo ha impactado contra la valla metálica situada en la mediana de la calzada, que ha atravesado la luna del vehículo

Un aparatoso accidente en la avenida Fernández Ladreda de León se salda sin heridos
Un aparatoso accidente en la avenida Fernández Ladreda de León se salda sin heridos - BOMBEROS DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 13:17

Un turismo ha impactado contr. (EUROPA PRESS) -

   Un aparatoso accidente registrado este sábado, 1 de noviembre, en la avenida de Fernández Ladreda, a la altura del Estadio Reino de León, se ha saldado sin heridos, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

   El siniestro ha tenido lugar en torno a las 07.22 horas de este sábado y según se puede ver en las imágenes que han compartido a través de redes sociales los Bomberos de León, un turismo ha impactado contra la valla metálica situada en la mediana de la calzada, que ha atravesado la luna del vehículo.

Contador

Contenido patrocinado