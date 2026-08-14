El aparcamiento de la calle Doctrina aumentará en un centenar las plazas disponibles en Soria

SORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del aparcamiento subterráneo de la calle Doctrina, en Soria, aumentarán en un centenar las plazas que hay disponibles en la actualidad en la capital.

El alcalde, Javier Antón, ha visitado este viernes las obras del estacionamiento, que finalizarán en el próximo mes. En estos momentos se trabaja en la pavimentación una vez terminada la impermeabilización del conjunto. Se trata de una obra de tres millones de euros que cuenta con la ayuda de fondos europeos para las zonas de bajas emisiones.

El objetivo es doble para en primer lugar pacificar esta zona y, en segundo, ofrecer un número importante número de aparcamientos a una zona de escasez. Se trata de una dotación de cien plazas, si bien se han suprimido las de la superficie, que eran de zona azul.

Una vez finalizada la obra, comenzarán las concesiones de las plazas a vecinos y comerciantes, donde se espera una demanda tan alta que no permita destinar espacio a plazas rotatorias.

Antón también ha destacado que la actuación permite unir actuaciones municipales de adecentamiento del centro desde la glorieta de Santo Domingo, en estos momentos en obras, hasta la plaza del Carmen.

El alcalde ha querido agradecer la comprensión a los vecinos ya que ha sido una actuación "con complicaciones, sobre todo por la lluvia. Los vecinos han tenido muchísima paciencia porque se han visto afectado precisamente por dos obras y esto compensará".