Los apartamentos alcanzaron 42.634 viajeros y 110.378 pernoctaciones en julio con una estancia media de 2,59 días

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42.634 viajeros ocupó los 2.826 apartamentos turísticos abiertos en la comunidad de Castilla y León en julio de 2026 con una estancia media de 2,59 días, la quinta más baja del país que anota una media de 4,82 días, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

En concreto, de los 27.600 viajeros que usaron los apartamentos turísticos de Castilla y León julio la mayor parte eran residentes en España, con 32.763, y 9.871 eran residentes en el extranjero.

Además, en julio se computaron 110.378 pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la Comunidad, de ellos 86.239 de residentes nacionales y 24.049 de residentes extranjeros.

Por su parte, el personal empleado en esos 2.826 apartamentos turísticos de Castilla y León el citado mes ascendió a 972 personas (42.322 en el resto del país).

Finalmente, el grado de ocupación por plazas (10.644 en total según las estimaciones) se situó en el 33,36 por ciento y por apartamentos en el 51,51 por ciento --suben al 42,06 y al 60,21 en fin de semana-- porcentajes inferiores a la media nacional en ambos casos (54,81 y 71,88 por ciento, respectivamente).