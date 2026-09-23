La APDV recibe una mención en los XIV Premios Pódium del Deporte de CyL - APDV

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) ha sido distinguida este miércoles con una de las menciones de los XIV Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, unos galardones organizados por la Junta que reconocen los méritos y logros alcanzados durante 2025 por deportistas, entrenadores y entidades deportivas de la Comunidad.

El presidente de la APDV, Guillermo Lolo Velasco, ha sido el encargado de recoger el galardón, concedido por el jurado "por su promoción del deporte culminado con la organización en el año 2025 de la Gala Nacional del Deporte y el Congreso Nacional de prensa deportiva".

Para la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, esta distinción supone "un motivo de orgullo y un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años para impulsar y poner en valor el deporte y el periodismo deportivo", así como al esfuerzo colectivo que permitió que Valladolid y su provincia fueran, durante marzo de 2025, punto de encuentro del deporte y de la prensa deportiva española.