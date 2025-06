La Apehva espera a que Pérez envíe información para remitirla a los socios y le ha convocado a una reunión el lunes

Jaime Fernández, que optará a la reelección, defiende la transparencia, se ofrece a hablar y no entiende las críticas

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva), Jaime Fernández, ha asegurado que la entidad ha requerido al candidato José Antonio Pérez información sobre su candidatura para remitirla a los socios y no ha obtenido respuesta, le ha convocado a una reunión para ofrecerle lo que necesite y se ha ofrecido a hablar de lo que quiera "si él quiere".

Fernández, en declaraciones a Europa Press, se ha expresado así en relación a las críticas del candidato a relevarle en el puesto José Antonio Pérez por falta de transparencia e información en el proceso electoral que se ha abierto en el seno de la organización y ha pedido que se solucione para evitar su impugnación.

El presidente en funciones ha reconocido que esta cuestión le "molesta" porque precisamente se han cambiado los estatutos para una mayor transparencia en la organización e incluso se ha contemplado poder votar en las elecciones durante todo el día.

"Más transparencia, imposible", ha asegurado Fernández, quien cree que José Antonio Pérez puede desconocer el funcionamiento de todo en la Asociación, a la que se ha asociado hace dos meses, y ha incidido en que él comunicó a la Junta Directiva el 6 de mayo que iba a haber elecciones y preguntó si se iba a presentar alguien, tras lo que sus integrantes le mostraron su apoyo y le pidieron que se presentara porque este año y el que viene hay "cosas importantes" como la negociación del convenio, la Feria de Día con novedades o el Concurso de Pinchos.

Así, decidió dar un paso adelante y formalizó su candidatura el 30 de mayo y en los estatutos figura que para que la gente pueda conocer a los candidatos y haya más claridad se puede hacer hasta el 10 de junio, tiempo antes de la Asamblea General, algo que Pérez también ha cumplido.

Aunque Fernández ha explicado que "por deferencia" no ha presentado su candidatura a los socios porque sabe que hay otra y además se ha querido "aislar" para que no parezca que hay un trato de favor especial por ser el presidente, pero ha apuntado que se le ha reclamado "por favor" que mande los datos de su candidatura y la información que quiera para remitírsela a los socios porque el envío del censo es imposible por imperativo legal, como le han comunicado con un escrito jurídico que lo argumenta.

"Se le ha mandado el correo, que se pueden demostrar en tiempo y forma, y no ha contestado a ningún correo", ha afirmado Jaime Fernández, quien ha añadido que se ha puesto en contacto con él la Secretaría General de la Asociación para si quiere una reunión, "cualquier cosa", y el lunes habrá un encuentro al que también acudirá él, aunque no tiene obligación de hacerlo.

ESPERANDO A SU INFORMACIÓN

En cuanto al censo, como por protección de datos no se puede facilitar, ha explicado que la opción es que Pérez mande la candidatura con su información, algo que se le ha requerido "tres veces", para presentarlo a todos los socios y los que quieran ponerse en contacto con él puedan hacerlo. Además, ha apuntado que a él las pasadas elecciones le ocurrió lo mismo.

"Más transparencia que hay ahora no hay ninguna. Yo entiendo que a lo mejor es un poco de desconocimiento, porque claro, una persona que lleva asociada no lleva ni dos meses, pues hombre, es un poco también no saber el movimiento que hay", ha señalado el presidente en funciones, quien ha reconocido no entender la situación.

"A mí me conocen porque llevo pues toda la vida, pero claro, una persona que lleva dos meses, la gente no lo conoce. Tienes que presentarte tú y decir, estoy fulanito de tal, llevo asociado de tal fecha, tengo establecimiento y tengo interés en presentarme por esto, por esto, y nosotros lo mandamos", ha insistido Fernández.

En este contexto, ha asegurado que no conoce a Pérez, cuya candidatura ha aceptado su candidatura, y está abierto a hablar con él de lo que quiera y ha explicado que le molestan estas cosas porque se cambiaron los estatutos precisamente para una mayor transparencia y facilitar la participación en las elecciones.

Así, cree que se está equivocando y que no debería de meterse en un lío "sin razón de ser" porque no hay argumentos y le están explicando los motivos de por qué no se puede enviar el censo y es él quien tiene que mandar información. "Tú mándame lo que tú quieras que mande a los asociados. Como si quieres que te lo mande todos los días. Yo te lo mando porque eres un socio más, igual que yo", ha insistido Jaime Fernández.

"Yo podía haber mandado la candidatura en el momento que se ha abierto hace 15 días. Yo no lo he mandado para que nos digan, mira, es el presidente, lo manda antes", ha agregado el presidente en funciones de la Asociación, quien ha asegurado que no quiere polémicas, aunque si las buscan "las van encontrar", pero cree que "no debe haberlas".