Aportación de 12,3 millones para modernizar el Canal de Villadangos (León)

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), va a aportar más de 12,3 millones para las obras de modernización y consolidación del regadío aparejado al Canal de Villadangos, en la provincia de León, las cuáles cuentan con un presupuesto global que supera los 47,4 millones.

Este proyecto, que comprende la segunda fase de modernización de la superficie gestionada por la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, contempla la transformación del riego por gravedad en riego por aspersión a la demanda en 3.069 hectáreas, beneficiando las explotaciones de un total de 672 agricultores, señala la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, las actuaciones permitirán dar prioridad al ahorro de agua y energía al incorporar sistemas de riego presurizado, gestión de la red de riego por telecontrol y el correspondiente sistema de comunicaciones y software, permitiendo disminuir la utilización de agua en un 20-25 por ciento y reduciendo los costes de producción en más de un 30 por ciento con respecto a zonas no modernizadas.