Apoyo a Víctimas del Terrorismo de CyL para actividades de divulgación y reconocimiento a su memoria y dignidad

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, conceder una subvención de algo más de 31.000 euros a la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que irán destinados a cubrir los gastos vinculados a su actividad y funcionamiento.

Por su parte, dicha asociación se compromete a realizar dos actuaciones en materia de difusión: la producción del documental 'Memoria revelada', que pondrá en valor el trabajo realizado por varios fotoperiodistas que han dejado testimonio gráfico del terror y el dolor causado por el terrorismo, y la celebración del seminario 'Enseñar historia desde la resiliencia. Educación y víctimas del terrorismo en Castilla y León', que se celebrará el 26 de noviembre en la Facultad de Educación de Palencia, y cuyos resultados serán publicados en un libro de referencia.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece el deber de la Administración autonómica de apoyar económicamente a las asociaciones y fundaciones creadas con la finalidad de defender, proteger y dignificar a las víctimas del terrorismo. El objetivo de la Junta de Castilla y León es seguir promoviendo la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto y el civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia o que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas.

La Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a personas que han sido víctimas del terrorismo o a sus familiares, residentes en la comunidad de Castilla y León, con el objeto de defender sus derechos, contribuir a su asistencia y promover la memoria de lo sucedido.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una subvención de 3.800 euros para la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con sede en Burgos, para la organización y celebración del II Congreso Internacional de la UE: Terrorismo y Victimización.