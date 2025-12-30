Aprobada la aportación de 4,8 millones a Somacyl para varias inversiones de abastecimiento y depuración de agua

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 4.793.864 euros a Somacyl para la mejora y ampliación de sistemas de abastecimiento de agua, y la construcción y modernización de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas, entre ellas la reposición de infraestructura hidráulica dañada por incendios en las provincias de Ávila, León y Zamora, una depuradora en Villamuriel y el polígono de Venta de Baños (Palencia); la nueva ETAP en El Espinar (Segovia).

La aportación permitirá financiar actuaciones en materia de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales urbanas, contribuyendo a garantizar la calidad del servicio y la sostenibilidad de las infraestructuras hidráulicas en la Comunidad.

En concreto, se realizará la reposición de infraestructura hidráulica dañada por incendios 2025 en las provincias de Ávila, León y Zamora, con trabajos de reconstrucción de conducciones, válvulas y sistemas de bombeo dañados, así como la mejora de la protección contra incendios por valor total de 500.000 euros.

Se prevé también la ampliación y modernización de las instalaciones de depuración, con una depuradora única para Villamuriel y el Polígono de Venta de Baños por valor total de 1.880.000 euros.

La cantidad más importante, 2 millones de euros, se destinará a una nueva ETAP y depósito en el abastecimiento a El Espinar (Segovia).

Además, se incluyen fondos para equipos de generadores de ozono en el abastecimiento Mancomunado de Cuatro Caminos (Salamanca), con la implementación de un tratamiento avanzado con ozono para eliminar compuestos orgánicos y microorganismos presentes en el agua, mejorando su calidad y seguridad para el consumo humano. Esta actuación incluye la instalación de equipos generadores de ozono y la integración con los sistemas existentes de potabilización, todo ello por valor total de 300.000 euros.

En Aspariegos (Zamora) se prevé la ejecución de la planta depuradora de aguas residuales, así como su conexión con el colector existente por total de 113.864 euros.

Somacyl se encargará de la ejecución de los proyectos, integrando estas inversiones en la planificación y gestión eficiente de las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad.