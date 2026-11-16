Aprobada la licencia para rehabilitar 4 edificios que acogerán 108 viviendas protegidas en Cuarteles, en Valladolid

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la concesión de la licencia de obras para el proyecto básico de rehabilitación de cuatro edificios situados en el Paseo del Arco de Ladrillo, pertenecientes al antiguo Cuartel de Caballería 'Conde de Ansúrez', en los que se desarrollará el proyecto de 108 viviendas protegidas promovidas por la Junta de Castilla y León.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la reunión de la Junta de Gobierno local ha incluido la aprobación de varios acuerdos relacionados con urbanismo, con los que se habilitan actuaciones o proyectos que podrían promover en total 171 viviendas.

En cuanto a la promoción de Cuarteles, los inmuebles afectados corresponden a los antiguos pabellones de los escuadrones y cuya construcción finalizó en 1902. Albergarán 108 viviendas de protección pública, distribuidas a razón de 27 por edificio.

Cada uno contará con una vivienda adaptada para personas con discapacidad.

El proyecto contempla viviendas de uno, dos y tres dormitorios, estas últimas en modalidad dúplex, además de 112 trasteros y un patio comunitario entre las dos parcelas en las que se distribuyen los edificios. Este espacio incluirá zonas ajardinadas, accesos, espacios para bicicletas y carritos de bebé, cuarto de instalaciones y áreas de juegos infantiles.

La intervención plantea una reestructuración de los inmuebles que mantendrá los muros interiores y exteriores de fábrica de ladrillo y el forjado intermedio, mientras que se sustituirán el forjado bajo cubierta, la estructura de cubierta y la escalera, además de modificarse la cota actual de la planta baja.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha destacado que esta promoción será el "impulso definitivo a ese nuevo barrio que se está construyendo" y que "atrae a muchos demandantes de nuevas viviendas", y por ello ha mostrado su "satisfacción" porque contribuirá a "hacer ciudad" y a que "muchos jóvenes hagan su proyecto de vida en esta zona".

Otro acuerdo aprobado en la reunión de la Junta de Gobierno ha sido la aprobación inicial del proyecto de urbanización del área denominada 'Buenos Aires', en la que se encontraba el antiguo 'Rancho Grande', con dos edificiaciones inconclusas, que además fueron objeto de problemas recurrentes de ocupación.

La intervención permitirá poner en el mercado en torno a 40 viviendas y contempla la creación de un espacio público peatonal, que también tendrá la función de facilitar el acceso y las maniobras de los vehículos de emergencia.

El proyecto incluye asimismo un espacio libre público destinado a jardín y la finalización de las aceras en los linderos sur y este, con conexión con la acera existente en la calle del Páramo de San Isidro y con el camino de la Fuente Amarga.

El presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización asciende a 121.290 euros, con un plazo de ejecución previsto de diez meses.

Una vez se ejecute la actuación, Zarandona ha señalado que se abrirá la posibilidad de presentar el proyecto de "rehabilitación o remodelación" de estos dos bloques como edificios de viviendas.

NUEVAS LICENCIAS PARA CONVERSIÓN DE LOCALES EN VIVIENDAS.

Asimismo, se han aprobado distintos acuerdos del área de Urbanismo que permitirán crear 23 unidades habitacionales, mediante el cambio de uso de locales o con la ampliación de un proyecto ya aprobado en su día.

En este último caso, se ha concedido en en la calle San Antonio de Padua, 3, en la zona centro, licencia para la reforma y ampliación de un edificio de viviendas, con la incorporación de una nueva planta y un ascensor, con lo que el proyecto pasará de dos locales y cuatro viviendas a un total de nueve viviendas.

En la calle San José, 12, junto a la estación de Autobuses se ha concedido licencia para transformar un local comercial sin uso, situado en la planta baja de un edificio residencial, en dos viviendas.

En Prado de la Magdalena, 4, en la zona del Hospital Clínico, se ha autorizado la conversión de dos locales comerciales en un apartamento de 40,30 metros cuadrados (m2) construidos.

Por su parte, en la calle Gregorio Fernández, 6, se ha aprobado la modificación de la licencia urbanística para transformar un local de 277,85 metros cuadrados en siete estudios, todos ellos con acceso desde la vía pública.

Asimismo, en la calle Manuel Azaña, 30, en Parquesol se ha concedido licencia para convertir tres locales comerciales en tres viviendas, con acceso directo desde la vía pública.

Finalmente, se ha concedido licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina en la parcela 33 del Área de Ordenación Específica 29 El Pinarillo.