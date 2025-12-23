Aprobadas dos subvenciones para el programa 'A gusto en casa' en Ávila y Soria por valor de 1,5 millones

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado dos subvenciones para sufragar los gastos derivados del programa 'A gusto en casa' en las provincias de Ávila y Soria por valor de 1,5 millones de euros.

En concreto, se trata de una ayuda directa de 1.130.000 euros para Pronisa Plena Inclusión (Ávila) y otra de 360.000 euros para Fundación San Cebrián (Soria).

En este sentido, la Junta ha subrayado que los cuidados en el domicilio son una pieza "esencial" del engranaje que integra el modelo de 'Atención en Red' impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Uno de los programas más importantes es 'A gusto en casa', cuyos servicios son prestados de manera directa por diversas entidades.

Para garantizar que estos cuidados lleguen a los colectivos que los precisan, el Consejo de Gobierno ha autorizado estas subvenciones, que en el caso de Ávila se destinará a que Pronisa Plena Inclusión preste los servicios asociados al programa durante los dos próximos años.

La segunda, para la Fundación San Cebrián, que ya implementa tanto 'INTecum' como 'A gusto en casa' en la provincia de Palencia, se dirige a la labora que ya presta desde hace la entidad en Soria.

'A gusto en casa' es un programa a través del cual se prestan cuidados de larga duración a las personas mayores, con discapacidad, en situación de dependencia o con enfermedad crónica en su domicilio, a través del modelo de atención centrada en la persona, que ofrece una asistencia personalizada y permite que los usuarios permanezcan en su entorno.