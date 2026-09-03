Aprobadas otras cuatro líneas de ayudas por valor de 2,8 millones para afectados por los incendios

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a otras cuatro líneas de ayudas por un valor global de 2,8 millones para paliar los efectos que los incendios han provocado este verano en zonas de Ávila, León y Zamora.

En concreto, tal y como ha informado el consejero y portavoz Carlos Fernández Carriedo, se han aprobado dos nuevos contratos de emergencia, por un importe conjunto de 1,99 millones , para continuar con las actuaciones de recuperación ambiental del área del Alberche-Tiétar afectada por el incendio forestal que se inició en Burgohondo, en la provincia de Ávila. Los trabajos permitirán avanzar en la protección del suelo y la restauración inicial de las zonas quemadas.

Estas actuaciones se suman a los dos millones aprobados anteriormente por la Junta para la realización de trabajos hidrológico-forestales en el área afectada por este incendio, que incluyen la adecuación de pistas e infraestructuras, medidas para reducir la erosión y el arrastre de cenizas y sedimentos, construcción de elementos de retención, recuperación de la vegetación y actuaciones para prevenir plagas.

En conjunto, la Junta ha destinado ya cuatro millones de euros solo a actuaciones de recuperación sobre el terreno tras el incendio de Burgohondo.

Los dos nuevos contratos contemplan actuaciones de protección frente a la erosión hídrica, trabajos de restauración forestal inicial, medidas informativas y de señalización, así como otras actuaciones de carácter hidrológico-forestal. El objetivo es conservar y mejorar el suelo, limitar la escorrentía y la pérdida de suelo en laderas y cauces, reducir el riesgo de avenidas e inundaciones y evitar el arrastre de sedimentos y cenizas hacia las masas de agua.

Por otra parte, también se ha dado el visto bueno a 623.150 euros para la reposición y reparación de los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas en los municipios de Riello, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, afectados por los incendios.

La actuación, por vía de emergencia, será ejecutada de forma inmediata por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

La inversión se distribuirá entre los tres municipios en función de las necesidades detectadas: 54.450 euros en Riello, 423.500 euros en Vega de Espinareda y 145.200 euros en Villafranca del Bierzo. Los trabajos permitirán reparar o reponer los elementos de los sistemas de abastecimiento y depuración que hayan resultado dañados por los incendios y garantizar las condiciones adecuadas para el suministro de agua a la población.

AUTÓNOMOS Y PYMES

Además, de las anteriores líneas, la Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente de la aprobación de ayudas a 25 solicitudes (21 en la provincia de Ávila y 4 en la provincia de Zamora) por valor de 137.500 euros de la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2026.

Con la aprobación de este 4º bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 100 solicitudes aprobadas de autónomos y Pymes por valor de 550.000 euros, tras la aprobación en los tres últimos Consejos de Gobierno de 75 ayudas por valor de 412.500 euros.

Por último, la Consejería de Medio Ambiente y Energía ha adquirido, por valor de algo más de 3.800 euros, un total de 18 contenedores de residuos que servirán para reponer aquellos afectados por el incendio de Burgohondo en la localidad de El Barraco.