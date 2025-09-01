Aprobadas subvenciones directas de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados de CyL por los incendios

Efectivos trabajan en el incendio Fasgar, visto desde Tremor de Arriba, a 28 de agosto de 2025, en Tremor de Arriba, Igüeña, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este lunes, 1 de septiembre, la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se dispone la concesión directa de subvenciones a los agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias dañadas y ubicadas en los municipios afectados por los grandes incendios forestales acaecidos en Castilla y León este verano.

Se trata en concreto de ayudas directas de 5.500 euros por un importe total de 2,53 millones de euros que llegarán a 460 agricultores y ganaderos profesionales titulares de explotaciones agrarias dañadas y ubicadas en los municipios afectados por los grandes incendios forestales del verano.

Agricultura ha precisado que este importe se podrá incrementar en próximos acuerdos, en función de la superficie agrícola afectada, número de animales fallecidos, perdidos o sacrificados, colmenas destruidas, así como daños en instalaciones agrícolas, ganaderas y apícolas o cercados, en caso de que la cuantía derivada de la aplicación de los baremos supere los 5.500 euros.

La Junta de Castilla y León adoptó un acuerdo el pasado 20 de agosto para programar actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales que prevé ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores para proteger la viabilidad de las explotaciones mediante la concesión directa de subvenciones en caso de pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas.