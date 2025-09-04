Aprobadas ya 219 subvenciones para familias desalojadas por los incendios

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha dado luz verde a la concesión directa de otras 150 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud y que se elevan ya a 219 beneficiarias.

Esta medida, a la que se destinan 75.000 euros, está recogida en el aucerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

El total de familias beneficiarias de este apoyo alcanza las 219, con una inversión total de 109.500 euros.del Territorio, señala la Junta a través de un comunicado.