Aprobado, con 10,5 millones de euros, el proceso de presupuestos participativos en Valladolid capital para 2027 y 2028

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado la apertura del proceso de presupuestos participativos ordinarios del Ayuntamiento de Valladolid para los ejercicios presupuestarios 2027-2028, con un total de 10,5 millones de euros, que según la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, supone 500.000 euros más que el anterior proceso iniciado en 2023 y que abarcaba los años 2024 y 2025.

Según han señalado fuentes municipales, la convocatoria del proceso se realiza de conformidad con lo dispuesto en el reglamento cuya reforma, aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 29 de septiembre de 2025, que ha entrado en vigor el día 30 de octubre de 2025.

Asimismo, se ha establecido el importe máximo del presupuesto municipal que se destinará a la ejecución de los proyectos de inversión, derivados de las propuestas elegidas en el proceso de los presupuestos participativos ordinarios para ambas anualidades que será de 10.500.000 euros, y que serán distribuidos en estos ejercicios a razón de 1.050.000 euros para cada una de las diez zonas en las que se divide la ciudad para este proceso.

Los proyectos que se propongan y se seleccionen tras votación ciudadana serán para ejecución en los años 2027 y 2028.

Las zonas en las que se divide la ciudad serán 'Centro', que incluye Caño Argales, Plaza España, Plaza Mayor, San Pablo-San Nicolás, San Martín, La Antigua; 'Esgueva 1', con La Rondilla y barrio del Hospital; 'Esgueva 2', con Barrio España, San Pedro Regalado, Barrio Belén, Pilarica, Vadillos, San Juan, Circular y Batallas; 'Este 1', con Delicias, Nuevo Hospital, Pinar de Jalón, Polígonos San Cristóbal y Argales; 'Este 2', con Pajarillos, San Isidro, Las Flores y Buenos Aires; Parquesol, que abarca exclusivamente este barrio; 'Pisuerga 1', con La Victoria, Fuente Berrocal, La Galera y La Overuela; 'Pisuerga 2' con Huerta del Rey, Villa de Prado y Girón.

Además se contemplan 'Sur 1', con Cuatro de marzo, Campo Grande, La Farola, Arturo Eyries y Plaza de Toros; 'Sur 2', con Covaresa, Parque Alameda, Paula López, Las Villas, Santa Ana, El Peral, Valparaíso, El Pinar, Puente Duero, La Rubia y La Cañada.

Con este acuerdo, y una vez efectuada la convocatoria, se dará comienzo al proceso, para que la ciudadanía participe, primero con propuestas, después apoyando las presentadas para su inclusión en la votación definitiva y finalmente votando las que resulten viables, para entre todos contribuir a decidir y a ejecutar aquellas inversiones que mejorarán la ciudad.