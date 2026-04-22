Aprobado casi un millón para 40 sistemas de reparación valvular transcatéter en el Clínico de Valladolid

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un importe de 880.000 euros para la contratación de 40 sistemas de reparación valvular transcatéter para el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El sistema de reparación valvular transcatéter está destinado a la reconstrucción percutánea de una válvula mitral y/o tricúspide insuficiente mediante la aproximación de tejidos.

Con esta contratación se adquiere el material necesario para cubrir las necesidades del servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, detalla la Junta a través de un comunicado.