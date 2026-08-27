Aprobado un nuevo paquete de medidas ante los incendios forestales, con 6,6 millones de euros más

Instalaciones de un camping calcinado en la provincia de Ávila durante el incendio de Burgohondo. - Ricardo Rubio - Europa Press

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un nuevo paquete de actuaciones ante los incendios forestales que suman un importe superior a los 6,6 millones de euros y que, en conjunto con los acuerdos adoptados en los consejos de Gobierno celebrados este mes alcanzan un total de unos 11,9 millones de euros.

Como ha detallado el portavoz de la Junta este jueves tras la reunión de los miembros del Ejecutivo autonómico, entre estas medidas se incluye un contrato de emergencia por importe de 2 millones de uros para la recuperación ambiental tras el incendio que se produjo en Burgohondo, el más grave de los ocurridos en los últimos años en Castilla y León, con una primera estimación de casi 38.000 hectáreas afectadas.

Entre otras medidas, se ha aprobado destinar 1,5 millones de euros por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Energía para, con la asistencia de la empresa pública Somacyl, evaluar los daños, definir los planes de restauración y redactar los proyectos necesarios, además de realizar el seguimiento de las actuaciones.

Dentro de esta partida, se contemplan actuaciones específicas en el incendio de Burgohondo, mediante la elaboración de un Plan comarcal de restauración que establecerá las zonas prioritarias, las infraestructuras de apoyo a la extinción y las líneas de actuación a medio y largo plazo, incluyendo una planificación estratégica orientada a la configuración futura del paisaje. Asimismo, se elaborará un Plan de comunicación, sensibilización y participación social con los ayuntamientos y agentes del territorio.

También en relación a este incendio y a otros que han afectado a la provincia de Ávila, se ha acordado movilizar 1,63 millones de euros para ejecutar los trabajos de reposición urgente de los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas de los municipios afectados.

Esta programación de actuaciones, del que se ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno de hoy, contempla la intervención en 12 términos municipales de la provincia, entre los que se encuentran Burgohondo, Navaluenga, El Barraco, El Tiemblo, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Sotillo de la Adrada, La Adrada, Casavieja, San Juan de la Nava, Mijares y Piedralaves, y su plazo de ejecución finalizará el próximo 30 de noviembre.

Ya en relación a la provincia de León, la Junta ha declarado también de emergencia la ejecución de actuaciones hidrológico-forestales en las zonas afectadas por los incendios en las cuencas de los ríos Valcarce, Burbia y Ancares, en la provincia de León, con una inversión de 500.000 euros.

Los trabajos serán ejecutados de forma inmediata por la empresa pública Tragsa y tienen como objetivo minimizar los efectos de la pérdida de cubierta vegetal y prevenir procesos erosivos y de arrastre de cenizas y sedimentos.

Asimismo, se ha declarado de emergencia la contratación de las obras y servicios de desescombro y consolidación de edificaciones en los municipios zamoranos de Fariza, Fermoselle, Muga de Sayago y Villar del Buey por un importe que supera los 200.000 euros.

Economía y Hacienda ha destinado 137.500 euros a 25 autónomos y pumes de las localidades abulenses de Piedralaves, Burgohondo, La Adrada, La Atalaya, Santa María del Tiétar, Cebreros, Pedro Bernardo, Sotillo de La Adrada, Casavieja y El Tiemblo; y Fermoselle, en Zamora, cuya actividad se ha visto interrumpida por los incendios forestales. Hasta el momento, se han aprobado 75 ayudas de 5.500 euros por un total de 412.500 euros.

Otros 432.000 se han aprobado est jueves para contratación de 36 personas desempleadas para realizar trabajos de recuperación en un total de 15 municipios tales como Frsenedilla, Gavilanes, Higuera de las Dueñas, Navas del Marqués, Pedro Bernardo y Villanueva de Ávila, en la provincia abulense; Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo, Santa Colomba de Curueño, Trabadelo, Valdesamario, Vega de Espinareda, Vegas del Condado y Villafranca del Bierzo, en León; y Argañín (Zamora).

COMPENSACIONES POR ACOGIDA TEMPORAL

Para compensar a los municipios segovianos de Sotosalbos, Torrecaballeros, Torreiglesias y Turégano por la acogida temporal de personas desalojadas por incendios forestales, se ha concedido cuatro subvenciones por un total de 12.813 euros.

Finalmente, se han ampliado las ayudas a agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios con la incorproación de nuevos beneficiarios, a los que se destina un importe total de 264.000 euros.