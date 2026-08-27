Aprobado el Plan Estadístico para conocimiento de la realidad demográfica, económica, social y territorial

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Estadístico de Castilla y León para el periodo 2026-2029, adaptando el contenido del este instrumento ordenador de la actividad estadística de la Comunidad a las orientaciones estratégicas, a las prioridades y necesidades de información actuales.

El Plan Estadístico 2026-2029, que prevé el desarrollo de 272 operaciones, pretende proporcionar información estadística rigurosa y actualizada, para analizar y conocer mejor la realidad demográfica, económica, social, medioambiental y territorial de la Comunidad. Asimismo, con su desarrollo se busca adecuar la producción de estadísticas a la demanda de información de los distintos usuarios, diseñando de forma adecuada la recopilación, tratamiento y difusión de la información para garantizar su utilidad.

Entre las operaciones destacan 56 relacionadas con el ámbito económico, 52 con la sanidad y los servicios sociales, además de otras 40 vinculadas al turismo y la cultura y 25 sobre demografía y calidad de vida. A ellas se suman las del ámbito medioambiental, agrícola o de seguridad, entre otras.

Este plan, que no prevé impacto presupuestario y requiere de un aumento de los medios personales o materiales actualmente existentes, permite impulsar la colaboración institucional del Sistema Estadístico de Castilla y León con el de otras administraciones e instituciones.

OBJETIVOS

El nuevo Plan 2026-2029 establece los siguientes objetivos: profundizar en los estudios y estadísticas sobre las características sociodemográficas; avanzar en el conocimiento de las condiciones de vida de la población a nivel individual y en colectivos de especial transcendencia socioeconómica como hogares y familias, mujeres, jóvenes, mayores, personas en situación de dependencia o inmigrantes; desarrollar estadísticas de carácter económico y financiero; y potenciar estadísticas para un mejor conocimiento de la situación y evolución del medio ambiente.

Asimismo, el Plan analizará los avances en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en sus diferentes perspectivas; promoverá la participación de la comunidad científica; y finalmente, garantizará una adecuada disponibilidad de la información estadística.

La programación de operaciones prevista 2026-2029 mantiene estadísticas e informes de interés social y utilidad para las funciones de gestión administrativa, que ayudarán en la toma de decisiones. A las ya desarrolladas en el plan anterior, se suman en el nuevo las relativas a indicadores de atención primaria y comunitaria; de atención hospitalaria; de estratificación de la población clasificada por grado de complejidad; el desarrollo de un nomenclátor de población por unidad poblacional; y una radiografía del empleo autónomo, entre otras medidas.