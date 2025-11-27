Aprobado el presupuesto de Diputación de Palencia, con 107 millones, con los votos de PP, Vox y el no adscrito

Sesión del pleno de la Diputación de Palencia que ha aprobado el presupuesto para 2026, el más alto de su historia. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado este jueves el presupuesto de la Institución para 2026, con 107,8 millones de euros, unas cuentas "que reflejan proximidad con la ciudadanía, escucha activa a alcaldes, concejales, vecinos y asociaciones, y una apuesta firme por el medio rural".

Así lo ha asegurado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en su intervención final en el pleno en que las cuentas para 2026 han salido adelante con los votos de PP, Vox y el diputado no adscrito, y en contra de PSOE y de IU-Podemos "un documento que crece allí donde la gente lo necesita y que optimiza cada euro para lograr un impacto real en la vida de los ciudadanos", tal y como ha apuntado.

El grupo socialista, en su intervención ha sido muy crítico con el proyecto de presupuestos y su portavoz, Miguel Ángel Blanco, ha acusado al equipo de Gobierno de mantener un modelo de Diputación "caduco" y más propio de los años 80 y 90, que hace más pequeña a la institución", porque evita que pueda llegar a más sitios.

Asimsimo, Blanco ha acusado al equipo de gobierno de ser como los "malos padres" para los ayuntamientos de la provincia. "Los buenos padres quieren hijos libres y felices, pero a los ayuntamientos no se les permite tomar decisiones", ha puntualizado el portavoz socialista antes de reprocharle a la Diputación no permite a los municipios "elegir libremente qué, cómo y dónde invertir".

Por su parte, Armisén ha defendido que se trata de un presupuesto "responsable y equilibrado, plenamente alineado con las necesidades reales de los territorios, que prioriza la igualdad de oportunidades y el bienestar de quienes deciden vivir y trabajar" en los pueblos.

Asimismo, la presidenta ha expresado su agradecimiento a los funcionarios y trabajadores de la Diputación, cuyo "esfuerzo y dedicación" han hecho posible la planificación y ejecución de los proyectos, y ha reconocido también la labor de los grupos políticos durante las comisiones y en la elaboración de enmiendas, "cuyo diálogo constructivo enriquece la gestión de la institución".

La presidenta ha pusesto en valor que la Diputación haya logrado elaborar un presupuesto en tiempo y forma, y previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2026, al tiempo que ha resalta que esta puntualidad "adquiere especial relevancia dadas las dificultades presupuestarias a nivel nacional".

Ángeles Armisén ha destacado, además, la capacidad de la institución para captar fondos externos, "lo que permite ampliar cada año las partidas disponibles y ejecutar proyectos que transforman la provincia".

Por su parte, la diputada de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente, ha explicado que la Diputación presenta un presupuesto sin deuda y con una capacidad inversora histórica de 107,8 millones de euros, un 5,13 por ciento más, la mayor cifra "de su historia", lo que refleja "la fortaleza financiera" de la Institución.

Igualmente, ha subrayado que se trata de un documento que "define un modelo de provincia alineado con la Agenda Rural", y que "prioriza el fortalecimiento de los servicios públicos municipales, el apoyo al desarrollo económico, la cohesión territorial y la atención a las personas".

De la Fuente ha destacado que la eliminación total de la deuda y la reducción del 94 por ciento de los gastos financieros liberan recursos para nuevas actuaciones, "lo que permite al mismo tiempo una apuesta decidida contra el reto demográfico, con más de 42 millones de euros en inversión pública y una intensa captación de fondos externos que suma más de 8,3 millones de euros".

Entre las áreas que experimentan un mayor crecimiento destacan vivienda, movilidad, servicios sociales, digitalización, sostenibilidad y empleo, reforzando programas estratégicos que impulsan la actividad económica y mejoran la calidad de vida en los pueblos.

"Es un presupuesto transformador, construido desde la escucha y pensado para hacer de Palencia una provincia más próspera, dinámica y atractiva para vivir y emprender", ha defendido De la Fuente.