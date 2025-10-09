Aprobado un techo de gasto para 2026 de 14.183 millones, un 5,14% más, con un crecimiento de PIB al 2,2%

La Junta actualiza el crecimiento del PIB para 2025 y lo incrementa en ocho décimas al pasar del 2% al 2,8%

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves en reunión de Consejo de Gobierno el techo de gasto no financiero para 2026 que asciende a 14.183 millones de euros, un 5,14 por ciento más, y establece un crecimiento del PIB en la Comunidad para el próximo año del 2,2 por ciento.

Además, el Gobierno ha aprovechado la aprobación de este techo de gasto para actualizar el PIB para 2025 hasta el 2,8 por ciento, cuando la cifra estimada inicialmente era del 2 por ciento.

En concreto, como ha detallado el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, el techo de gasto "más alto de la historia" se registrará mañana en las Cortes y servirá de base para la elaboración del Presupuesto de la Junta para 2026. "Nuestro deseo es que pueda obtener el respaldo mayoritario de la Cámara como ha ocurrido en los últimos tres años", ha señalado el consejero, quien ha insistido en que es un elemento que da "seguridad y estabilidad" a la economía de la Comunidad.

"Nos gustaría cerrar la legislatura completa aprobando cuatro límites de gasto no financiero en las Cortes de Castilla y León para cada uno de los años, que también es un elemento que da estabilidad, que da confianza y que da seguridad sobre el futuro económico de nuestra comunidad autónoma", ha defendido Fernández Carriedo.

En cuanto a los datos más relevantes, como ha relatado el consejero, el dato de techo de gasto se ha calculado sobre la previsión de un escenario macroeconómico para 2026 con un crecimiento del PIB del 2,2 por ciento, un déficit del -0,1 por ciento, una deuda por debajo del 18,5 por ciento del PIB, una previsión de tasa del paro del 8 por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8 por ciento.