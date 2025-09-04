Aprobados 14,3 millones para modernizar 2.510 hectáreas de un canal de regadío en Palencia

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta va a aportar 14,3 millones para las obras correspondientes a la segunda fase del proceso de modernización y consolidación de los regadíos del Canal de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, que, ubicado en la provincia de Palencia, permitirá dotar de un nuevo y moderno sistema de riego a una superficie de 2.510 hectáreas.

En concreto, este proyecto, que permitirá disminuir la utilización de agua en un 20-25 por cierto y reducir los costes de producción en más de un 30 por cierto con respecto a zonas no modernizadas, sustituirá el riego por gravedad por uno por aspersión a demanda, incorporando sistemas de riego presurizado, gestión por telecontrol y el correspondiente sistema de comunicaciones y software, detalla a través de un comunicado.

Las actuaciones previstas dentro de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto total 55,2 millones al sumar a la aportación de la Junta (gestionada a través del Itacyl) la de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la de los propios regantes, van a beneficiar a 220 agricultores cuyas explotaciones se circunscriben a los municipios de Villaluenga de la Vega, Saldaña, Santervás de la Vega y Pedrosa de la Vega. Así se estableció en el convenio firmado por las tres partes y del que hoy se ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno.