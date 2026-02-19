Aprobados 1,5 millones para expositores de CyL en siete ferias internacionales

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado al Consejo de Gobierno de un gasto de 1.534.780 euros para la contratación de los expositores con el que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) participará en las ferias europeas y de Asia-Pacífico Prowein, IFE, VitaFood, TuttoFood, Sial Shanghai, Vinexpo Asia y Thaifex en 2026 que permitirá el acceso casi 500.000 compradores profesionales.

En concreto, el gasto servirá para contratar los servicios de diseño, decoración, montaje, desmontaje, mantenimiento, transporte, servicios asociados al stand, eventos de dinamización, material promocional, publicidad en feria y personal auxiliar del stand del ICE para estas 7 ferias internacionales.

De esta manera, se facilita a los productores agroalimentarios y bodegas de la Comunidad presentes en los certámenes que puedan desarrollar su labor de promoción con una imagen de calidad que potencie la internacionalización y las ventas de la capacidad vitivinícola y alimentaria de la Comunidad y facilitar que compradores internacionales y potenciales clientes puedan tener acceso de primera mano a la oferta de productos de alta calidad de la Comunidad.

La presencia en Prowine, Vitafood, y Tutto Food, Sial Shanghai, Vinexpo Asia y Thaifex en 2026 está enmarcada en el V Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2022-2027.