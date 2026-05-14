Aprobados 16,3 millones para el IES de Villaquilambre (León) que estará en funcionamiento en el curso 2029-2030

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 14 de mayo, el contrato de las obras de construcción del Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad leonesa de Villaquilambre por un importe de 16.356.142 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha informado de que la puesta en funcionamiento de este IES en el alfoz de León donde no existe otro centro de estas características tendrá lugar en el inicio del curso 2029-2030, es decir, dentro de cuatro cursos.

El nuevo inmueble contará con 22 unidades para 690 puestos escolares, 16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 480 alumnos y seis de Bachillerato y 210 puestos escolares.

El nuevo edificio tendrá una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos dispuestos en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular que generarán un ágora interior. En el bloque sur, el edificio de mayor altura se situarán los espacios para Bachillerato, "más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes". Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda.

Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se sitúan en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero cercana a los departamentos de profesorado "para un mayor control". Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

Y la zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos aulas de informática e idiomas; para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes, y espacios comunes (15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio).

Por su parte, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores, despacho del AMPA. Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva (22 x 44 metros), aparcamiento y zona ajardinada y en la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio.