Aprobados 2,3 millones para garantizar el mantenimiento y la seguridad del CAU de Salamanca

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un importe de 2.327.895 euros para el servicio de mantenimiento de equipos electromédicos de alta tecnología, el transporte robotizado y la prevención y control de la legionelosis y la calidad de agua de consumo humano en los centros dependientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

En concreto, la Consejería de Sanidad destina 1.602.462 euros para el mantenimiento integral, a todo riesgo, de equipos electromédicos de alta tecnología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Con esta contratación se garantiza el mantenimiento, correcto funcionamiento, seguridad y continuidad en perfectas condiciones, de los equipos de alta tecnología, detalla el departamento a través de un comunicado.

En segundo lugar, se invierten 478.593 euros en el mantenimiento integral del transporte robotizado del Hospital Universitario de Salamanca. De esta manera, se mantiene en perfectas condiciones de uso y funcionamiento el transporte robotizado para la logística de los Servicios Generales del Hospital.

Finalmente, se ha informado de un importe de 246.840 euros para la prevención y el control de la legionelosis y el control de calidad de agua de consumo humano en los centros dependientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.