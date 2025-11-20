Aprobados 2,5 millones para cinco puntos limpios en las provincias de Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado en la reunión del Consejo de Gobierno una inversión de 2.567.651 euros destinada a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl) para financiar la construcción de cinco nuevos puntos limpios en las localidades de Barruelo de Santullán (Palencia), Palazuelos de Eresma (Segovia), Viana de Cega y Peñafiel (Valladolid) y Fuentelapeña (Zamora).

En un marco de impulso de la economía circular y dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, recogido en el Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia de la UE, La Junta de Castilla y León considera prioritarias la mejora y construcción de puntos limpios fijos y la compra de puntos limpios móviles, que gestionarán los ayuntamientos, mancomunidades o consorcios.

Somacyl será la entidad encargada de construir los cinco nuevos puntos limpios mencionados, que pasarán a ser propiedad de los municipios.