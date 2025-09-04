Aprobados 2,6 millones para impulsar el emprendimiento en las zonas de Transición Justa de León y Palencia

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una subvención de 2.696.100 de euros, destinada a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo (Fafecyl), y canalizada a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para "financiar" el Proyecto Integral de Capacitación, Reciclaje, Empleabilidad y Emprendimiento de las zonas de transición justa de León y Palencia, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2025 y el 30 de junio del 2026.

La aportación económica aprobada hoy, que se distribuye entre las provincias de León (1.397.085 euros) y Palencia (1.299.015 euros) va dirigida fundamentalmente a promover y apoyar el autoempleo mediante la concesión de subvenciones a fondo perdido. Además, se desarrollarán acciones de tutorización personalizadas, talleres de motivación y generación de ideas de negocio, así como formación para el autoempleo y acompañamiento en el proceso de creación y constitución de la empresa, detalla la Junta a través de un comunicado.

Dentro del proyecto se contemplan, también, actuaciones de intermediación laboral y formación encaminadas a mejorar la cualificación y el reciclaje profesional de los demandantes de empleo; además de acciones dirigidas a las personas ocupadas, con el fin de mejorar sus competencias en relación con las necesidades derivadas de la transformación económica y las nuevas tecnologías.

Los destinarios de las medidas son las personas afectadas por el cierre de las explotaciones mineras y las centrales térmicas de las zonas establecidas en el Fondo de Transición Justa; los desempleados que se encuentren en esta situación a raíz de un ERE presentado por empresas de la zona, mujeres desempleadas, jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y mayores de 55 años; y, en general, las personas que residen en los municipios del ámbito de actuación.

El ámbito de actuación del programa se centra en los municipios incluidos en los tres Convenios de Transición Justa definidos en la Comunidad de Castilla y León: Bierzo-Laciana, Guardo-Velilla, y Montaña Central Leonesa-La Robla. Aunque podrán llevarse a cabo algunas actuaciones en el ámbito provincial de León y Palencia en su conjunto, añade el comunicado.

