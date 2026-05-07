Aprobados 67.000 euros para la Federación de Deporte Adaptado y 20.000 para la Fundación Hispano-Brasileña

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 67.000 euros para la Federación de Deporte Adaptado con el fin de promover el deporte para personas con discapacidad y otra de 20.000 para la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con el objeto de financiar actividades durante el año 2026.

En el primero de los casos, se han concendido 67.000 euros a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León para llevar a cabo los proyectos de promoción deportiva 'Tiempos Paralímpicos Castilla y León', 'Programa de inclusión federativa', 'Al otro lado. Deporte para personas con discapacidad en centros penitenciarios de Castilla y León', y 'DiSalud. Deporte adaptado de Castilla y León'.

Estos proyectos se enmarcan en el programa de Deporte y Discapacidad de la Consejería, que tiene como objetivo integrar y normalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad en el deporte de Castilla y León en condiciones de igualdad, a través de los proyectos que lo integran.

La Junta de Castilla y León autoriza desde hace años subvenciones a la actual Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León para el desarrollo de diversos proyectos, alguno de los cuales se han mantenido sin apenas variar sus objetivos como el Proyecto 'Tiempos Paralímpicos', junto al que se han ido incorporando otros nuevos.

Durante el año 2026, la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León implementa estos cuatro proyectos de promoción deportiva entre las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

En el caso de 'Tiempos Paralímpicos Castilla y León 2026', consta de jornadas desarrolladas en centros de Educación Primaria dirigidas a acercar la educación física adaptada a la población escolar y a sensibilizar a los docentes acerca de la necesidad de realizar una educación física adaptada, garantizando la participación de todas las personas en las actividades planificadas en el aula.

Por su parte, 'Al otro lado 2026. Deporte para personas con discapacidad en prisión' consiste en sesiones de actividad física y deporte destinadas a generar una alternativa de ocio saludable para los internos de los centros penitenciarios de la Comunidad que participan en las actividades de Plena Inclusión.

También lleva a cabo un programa que contempla la realización de acciones de inclusión de los deportistas en actividades organizadas para ello, junto con las federaciones y entidades unideportivas, lo que facilita a las personas con discapacidad la práctica deportiva en un entorno federativo normalizado y sensibilizando a las personas relacionadas con el ámbito deportivo y a la sociedad en general, acerca de los valores inclusivos del deporte y la actividad física.

Finalmente, la iniciativa 'DiSalud Deporte Adaptado de Castilla y León 2026', facilita a las personas con discapacidad la práctica deportiva en su entorno cercano con la realización de las adaptaciones necesarias para posibilitar su participación, la adquisición de mobiliario deportivo fijo para la realización de actividad física en entornos domiciliarios y de atención a personas con discapacidad, y de este modo, impulsar acciones de prevención del deterioro funcional, promoción de la salud y vida activa y saludable.

Con este conjunto de actuaciones de promoción deportiva que desarrollan estos programas se contribuye a luchar contra cualquier discriminación derivada de una discapacidad, se posibilita y fomenta la integración de las personas en general y en particular de los deportistas en la competición deportiva. Del mismo modo, se potencia la inclusión de los alumnos con discapacidad en el aula de educación física, llevándose a cabo las adaptaciones que se estimen convenientes.

Asimismo, se pretende potenciar y fortalecer la práctica deportiva de aquellas personas que por su discapacidad no pueden realizar una actividad deportiva, ya sea meramente recreativa, ya sea una actividad deportiva preparatoria para el rendimiento deportivo y en su caso, hacia la alta competición.

Actualmente, la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL) está integrada por más de 1.000 deportistas con diversas discapacidades y más de 100 técnicos, agrupados en unos 40 Clubes Deportivos. Como el resto de federaciones deportivas de Castilla y León, está reconocida como entidad de utilidad pública y es una entidad privada, sin ánimo de lucro.

ACERCAMIENTO CULTURAL

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención de 20.000 euros a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, destinada a financiar actividades culturales durante el año 2026.

Esta Fundación tiene como principal objetivo fomentar y desarrollar la cultura brasileña en España, mediante la financiación y promoción de actividades formativas, científicas y culturales.

La entidad fue constituida por el impulso de la Embajada de Brasil en España y de la Universidad de Salamanca, como una entidad cultural privada, sin ánimo de lucro, y la Junta de Castilla y León es miembro de su patronato.

Esta fundación tiene como principal objetivo fomentar y desarrollar la cultura brasileña en España, así como la promoción de actividades formativas, científicas y culturales. En ese ámbito, también busca un mayor acercamiento entre las sociedades brasileña y española a través del conocimiento de sus culturas.

Las actividades objeto de esta subvención serán, entre otras, la participación en el Festival [CON]TEMPO 2026, la realización de exposiciones como 'Tropicalismos'. Psicodelia, vanguardia y canibalismo en Brasil (1967-1970), o 25 años del Centro de Estudios Brasileños, así como la celebración de tres conciertos de música brasileña: 'Agua e vino'; 'As Rosas Näo Falam', y 'Cuarteto Ipadêmia'.