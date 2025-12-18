Aprobados 700.000 euros para la Villa Romana de La Tejada y el castillo de Monzón de Campos en Palencia

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención de 700.000 euros a la Diputación Provincial de Palencia para financiar la puesta en valor de la villa romana de La Tejada, en Quintanilla de la Cueza y la reforma del castillo de Monzón de Campos para destinarlo a centro cultural polivalente.

El proyecto de actuación en la Villa Romana de La Tejada contempla la construcción de un nuevo edificio de protección que cubra la totalidad de los restos arqueológicos, "con el objetivo de garantizar su conservación preventiva frente a agentes externos y condiciones ambientales adversas", señala la Junta a través de un comunicado.

Este edificio se diseñará con estructura ligera y cerramientos adecuados para controlar la humedad y la temperatura, evitando la degradación de mosaicos y estructuras termales. Se incorporarán pasarelas elevadas que permitan la visita sin contacto directo con los pavimentos originales, asegurando la protección física del yacimiento.

Además, se prevé la instalación de sistemas de iluminación y señalización adaptados, así como la creación de espacios destinados a la interpretación del conjunto arqueológico mediante recursos museográficos integrados en el recorrido.

El proyecto contempla también la adecuación del entorno inmediato, con pavimentación, ajardinamiento y creación de áreas de descanso, así como la dotación de servicios básicos para la atención al visitante, todo ello sin alterar la autenticidad del conjunto arqueológico, detalla la Junta.

Por su parte, en el Castillo de Monzón de Campos la actuación consiste en la reforma integral del inmueble para su adaptación como Centro Cultural Polivalente.

De esta forma, se procederá a la demolición parcial de edificaciones de servicio añadidas en intervenciones anteriores que modificaron la percepción original del conjunto, restituyendo la relación visual entre la torre del homenaje y el terreno natural mediante la reconstrucción del talud original.

El acondicionamiento interior del recinto incluye la ejecución de divisiones funcionales para albergar dependencias destinadas a usos culturales, la instalación de aseos adaptados, la colocación de revestimientos y solados en piedra caliza y madera, y la incorporación de sistemas de comunicación vertical mediante escaleras y ascensores que cumplan la normativa de accesibilidad, finaliza el comunicado.