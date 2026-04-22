Aprobados 880.000 euros para seguridad en las presas de Encinas y Tórtoles de Esgueva (Valladolid)

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), va a destinar casi 880.000 euros a la mejora del funcionamiento, control y seguridad de las presas de uso agrario de Encinas de Esgueva y Tórtoles de Esgueva, ambas ubicadas en la provincia de Valladolid.

En estas presas se van a modernizar y automatizar los sistemas de auscultación, aquellos que permiten controlar y evaluar el comportamiento y la seguridad de toda la infraestructura con el objetivo de mejorar las condiciones de explotación.

Además, en el caso de la presa de Encinas, se mejorarán los accesos y de la urbanización del entorno; se actuará sobre los órganos de desagüe de fondo, se adecuarán las casetas de válvulas y se ejecutarán trabajos de refuerzo estructural de la presa, incluido la adaptación del aliviadero.

Por su parte, en Tórtoles se procederá también a sustituir elementos fundamentales como las válvulas de maniobra y seguridad, mejoras en la instalación eléctrica y la reposición de la señalización.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses y se financiarán a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan Estratégico de la PAC junto con presupuesto de la Junta de Castilla y León.

Las actuaciones forman parte de la planificación anual del ITACyL fruto de los convenios suscritos con las comunidades de regantes para la mejora de las infraestructuras agrarias ligadas al regadío, la eficiencia en el uso del agua y favorecer el desarrollo rural.