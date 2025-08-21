Aprobados casi 225.000 euros para que desportistas de CyL en edad escolar participen en certámenes nacionales

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de varias subvenciones, por un importe total de 223.413 euros, a las 20 federaciones deportivas de Castilla y León que participan en los campeonatos de España en edad escolar 2025 que convoca el Consejo Superior de Deportes.

El Consejo Superior de Deportes convoca diferentes campeonatos con el objetivo de culminar los programas de competición iniciados en el ámbito autonómico con sus deportistas en edad escolar. Estos campeonatos se componen de competiciones para promover la participación de los deportistas en edad escolar con un mayor nivel de aptitud física y técnica, agrupados en torno a selecciones autonómicas. Por ello, anualmente el Consejo Superior de Deportes convoca los Campeonatos de España en Edad Escolar como programa de competición de ámbito estatal bajo la 'marca CESA'.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concede estas subvenciones para financiar los gastos de alojamiento, manutención, y transporte y manutención en ruta de las expediciones de las federaciones deportivas de Castilla y León que asisten a los Campeonatos de España en edad escolar en el año 2025.

Son 20 federaciones deportivas las que han comunicado su previsión de participación en los Campeonatos para 2025 convocados por el Consejo Superior de Deportes. Castilla y León participa en 28 disciplinas deportivas, a través de estas 20 federaciones, con sus respectivas selecciones.