Aprobados casi 4,3 millones para obras en la reconcentración parcelaria de Valtiendas (Segovia)

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León tiene previsto destinar 4.288.215 euros en la ejecución de las obras de infraestructura rural resultante de la segunda fase del proceso de concentración parcelaria que se ha llevado a cabo en la localidad segoviana de Valtiendas y que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Esta actuación, que contempla un plazo de ejecución de doce meses a contar desde el momento de la firma del acta de replanteo, tiene por objeto la mejora y acondicionamiento de una red de caminos rurales superior a los 91 kilómetros, además de la limpieza en un total de 8,7 kilómetros de arroyos e intervenciones de restauración del medio natural.

El fin último de proyecto, al igual que sucede en otros de características similares, no es otro que el de dotar a las fincas de reemplazo, resultantes del proceso de concentración de una superficie de 3.546 hectáreas, de las infraestructuras adecuadas para incrementar la competitividad y rentabilidad económica de las explotaciones del municipio, beneficiando a los 588 propietarios.