Aprobados casi 70 millones en contratos de conservación de carreteras en cinco provincias hasta 2030

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la autorización para celebrar el contrato de servicios destinado a la ejecución de diversas operaciones de conservación en carreteras con una inversión de 67.921.307 euros para el periodo 2026-2030.

Este contrato constituye una herramienta clave para asegurar que la red autonómica -compuesta por 4.714 kilómetros de carreteras en las cinco provincias afectadas- mantenga en todo momento unas condiciones óptimas de vialidad y seguridad.

La planificación plurianual permite anticipar necesidades, mejorar la eficiencia y asegurar que el servicio público de conservación de carreteras se presta con la máxima solvencia y continuidad, ha señalado la Junta.

En el objeto de estos contratos se incluyen, entre otras cuestiones, servicios de vigilancia, comunicaciones, atención a accidentes e incidencias, señalización ocasional y mantenimiento de los elementos de la carretera en condiciones que no puedan causar problemas a las condiciones adecuadas de circulación, ni afecten negativamente a las condiciones adecuadas de seguridad de esta, ni al normal decoro público y servicios de vialidad invernal.

Asimismo, se contempla el establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado de la red, estudios de accidentalidad y seguridad vial y realización de inspecciones básicas de las obras de fábrica; el establecimiento de un sistema de gestión de conservación de carreteras, mediante el que se pueda realizar un seguimiento de las actividades realizadas en la carretera debidamente georreferenciadas; la programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos; y trabajos necesarios para mantenimiento y conservación de los elementos que constituyen la carretera Ámbito de actuación en cada provincia

Por provincias, los contratos supondrán un importe de 14,48 millones para actuar en 907 kilómetros de Burgos norte; 12,5 para 646 kilómetros en León este; otros 14 millones para 1.260 kilómetros en la provincia de Salamanca; 13,2 millones de euros en Segovia para actuaciones en 722 kilómetros; y 13,6 millones de euros en Zamora para 1.179 kilómetros.