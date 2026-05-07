Aprobados casi 83.000 euros para Mejora del Éxito Educativo y programas de refuerzo en centros concertados

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado sendas subvenciones por importe global de casi 83.000 euros para el Programa de Mejora del Éxito Educativo 2025-2026 (67.000 euros) y para financiar los programas de refuerzo de la competencia lectora y matemática durante este curso (15.884) en centros concertados.

En el primero de los casos se trata del Programa para la Mejora del Éxito Educativo de la Consejería para aquel alumnado que precisa apoyo y refuerzo en áreas y materias instrumentales. El objetivo del programa es que desarrollen al máximo sus capacidades personales, adquirir las competencias correspondientes, incrementar el rendimiento escolar y alcanzar los objetivos generales de cada etapa.

En concreto, el programa recoge cinco medidas cuyo objetivo es fortalecer los aprendizajes en lectoescritura o áreas como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, dependiendo de la etapa educativa: 'Apoyo al proceso de lectoescritura en 3º de Primaria', 'Acompañamiento al alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria', 'Acompañamiento a la titulación en 4º de ESO', 'Clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4º de ESO' y 'Clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6º de Primaria'.

Este curso, la Junta de Castilla y León invertirá más de 1.500.000 euros para desarrollar en los centros públicos todas las medidas que incluye el Programa para la Mejora del Éxito Educativo. Ahora, la Consejería de Educación considera necesario también financiar con 67.009 euros los gastos que ocasiona a los centros concertados la impartición de dichas medidas.

Por otro lado, la Junta destinará 15.884 euros a colaborar en la financiación de los gastos derivados de la participación de centros concertados de la Comunidad en los Programas de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia lectora y de refuerzo de la competencia matemática, durante el curso escolar 2025-2026, financiados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Los Programas de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia lectora y matemática tienen como objetivo principal elevar el nivel de desempeño del alumnado en áreas consideradas clave para el éxito académico y personal. Ambos programas se desarrollan mediante un conjunto de actuaciones coordinadas que permiten adaptar la intervención educativa a las necesidades específicas del alumnado.

Entre las medidas que se llevan a cabo se incluye la realización de actividades de apoyo educativo fuera del horario lectivo, que permiten adaptar la intervención educativa a las necesidades específicas del alumnado. En el ámbito de la competencia lectora, las actuaciones se dirigen al alumnado de 4.º de Educación Primaria, mientras que el programa de refuerzo de la competencia matemática se centra en el alumnado de 3º y 4.º curso de esta etapa educativa.

Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha destinado un presupuesto de 550.000 euros, durante el curso escolar 2025-2026, para llevar a cabo las actuaciones en los centros públicos de la Comunidad a la que ahora se une esta subvención de 15.884 euros para centros concertados.