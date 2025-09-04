Aprobados más de 200.000 euros para desescombro y consolidación de viviendas en León y Salamanca

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado de emergencia la contratación de obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas afectadas por incendios forestales en las provincias de León y Salamanca por un importe superior a los 200.000 euros.

En concreto, en la provincia de León, con un presupuesto de 159.750 euros, se llevarán a cabo actuaciones de desescombro y consolidación de las edificaciones en los términos municipales de Quintana del Marco, Santa Elena del Jamuz y Villamontán de la Valduerna (León).

Por su parte, en la provincia de Salamanca, con un presupuesto de 43.600 euros, se llevarán a cabo actuaciones de desescombro y consolidación de las edificaciones ubicadas en el término municipal de Villaseco de los Reyes (Salamanca).

El presupuesto total destinado a desescombro y consolidación de viviendas durante la vigencia del plan de actuaciones de recuperación ante los incendios forestales asciende a cerca de 3 millones, señala la Junta a través de un comunicado.