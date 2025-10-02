Aprobados 3 millones para suministros de hospitales en Zamora y León y sustitución de equipos en Salamanca

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado inversiones de más de 3 millones de euros de la Consejería de Sanidad para suministros sanitarios en las provincias de Zamora y León (2,2) y la sustitución de dos equipos de radiología y un mamógrafo en la de Salamanca.

En concreeto, se ha ha aprobado un gasto total de 2.254.808 euros destinado al suministro de diferentes dispositivos asistenciales para los centros adscritos a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora y el Complejo Asistencial Universitario de León.

A la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora se destinan 1.238.439 euros para el suministro de dispositivos de punción (catéteres, agujas, agujas con jeringa y lancetas) que cubran las necesidades diarias en los diversos centros de salud y Centros hospitalarios dependientes de la citada Gerencia.

Asimismo, se ha tramitado un gasto de 1.016.369 euros destinado al suministro de lentes intraoculares para la realización de intervenciones quirúrgicas en el Servicio de Oftalmología del Complejo Asistencial Universitario de León. El consumo estimado en los dos años de vigencia del contrato asciende a un total de 8.030 lentes de diferentes tipos.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a un gasto de 866.360 euros para la sustitución de un equipo de sala de radiología y un mamógrafo en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, así como otro equipo de sala de radiología en el Hospital Los Montalvos.

En concreto, se han aprobado 560.230 euros para la sustitución del equipo de radiología y el mamógrafo del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, dependiente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se trata de fondos gestionados por la Junta de Castilla y León dentro del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad.

Además, la Consejería de Sanidad ha destinado 306.130 euros para la sustitución del equipo de radiología del Hospital Los Montalvos, dependiente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por una sala de radiología digital robotizada con un diseño moderno y eficiente.