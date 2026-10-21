La APV lanza la campaña #JuntosPodemosCrecer para incentivar la afiliación de periodistas

Uno de los carteles para la campaña de la APV. - APV

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) ha puesto en marcha la campaña #JuntosPodemosCrecer, una iniciativa dirigida a incentivar que los periodistas se asocien y participen de forma activa en la organización profesional que representa al colectivo en la provincia.

Según ha informado la ASOCIACIÓN en un comunicado, la acción promocional se desarrollará principalmente a través de las redes sociales, con la difusión del lema de la campaña en plataformas como Instagram y 'X', "con el fin de acercar la actividad de la asociación a los profesionales y promover nuevas incorporaciones".

Asimismo, el proyecto contempla una fase de contacto directo mediante el envío de información a los periodistas que actualmente no están asociados, para darles a conocer la labor de la APV, sus iniciativas y las opciones de participación que ofrece.

La Junta Directiva de la APV ha precisado que con esta iniciativa quieren transmitir que "la unión de los periodistas contribuye a fortalecer la profesión, defender sus intereses y afrontar colectivamente los retos del sector, destacando además el valor de la labor periodística para la sociedad".

En este sentido, la organización ha indicado que la acción busca generar "empatía" para motivar la colegiación tanto de profesionales de medios como de aquellos que desempeñan tareas de comunicación en empresas e instituciones.

A través de esta propuesta, la asociación pretende además captar a jóvenes profesionales egresados de las dos facultades que imparten el Grado de Periodismo en la ciudad, la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

La APV ha recordado que ofrece a sus miembros formación continua mediante cursos y talleres, al tiempo que consolida su presencia institucional ante los poderes públicos y colectivos sociales.