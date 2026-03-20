Aquavall se suma al Día Mundial del Agua con actividades divulgativas y educativas en sus instalaciones

Cartel informativo sobre las actividades que organiza Aquavall con motivo del Día Mundial del Agua. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entidad empresarial local Aquavall, que gestiona el ciclo del agua en Valladolid, se suma un año más al Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, con una programación de actividades divulgativas y educativas promovidas.

Este 2026, la entidad pública pone el acento en la implicación directa de la ciudadanía con el lanzamiento y refuerzo de la campaña 'Cuidar el agua es cuidar tu ciudad', una iniciativa que busca trasladar al día a día la importancia de un uso responsable del agua.

La conmemoración pretende sensibilizar sobre la gestión sostenible del agua dulce y el acceso universal a este recurso, encuentra en Valladolid un enfoque "pedagógico" para "acercar el ciclo integral del agua a la ciudadanía y fomentar pequeños gestos cotidianos que contribuyan a su conservación".

Este año es la campaña de concienciación impulsada por Aquavall, que se difundirá a través de vídeos y contenidos breves con consejos prácticos. Bajo el lema 'Cuidar el agua es cuidar tu ciudad', la iniciativa parte de "la idea clara de que cada acción individual tiene impacto en el conjunto del sistema urbano".

"Detectar fugas a tiempo, evitar dejar el grifo abierto innecesariamente o hacer un uso eficiente del agua en el hogar y en comunidades de vecinos son algunos de los mensajes que se trasladarán de forma periódica", han añadido.

El objetivo es que la ciudadanía interiorice que el agua que utiliza forma parte de una red compartida y limitada, cuyo cuidado repercute directamente en la sostenibilidad de Valladolid.

ABRIR EL CICLO DEL AGUA A LA CIUDADANÍA

Junto a esta campaña, Aquavall ha diseñado un programa de actividades que permite conocer de primera mano cómo funciona el sistema de abastecimiento y saneamiento de la ciudad. Entre las propuestas destacan las visitas guiadas a dos infraestructuras "clave" como la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Eras, que abrirá sus puertas el viernes 20 de marzo con tres pases por la tarde, y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), que podrá visitarse este sábado, 21 en horario de mañana.

Ambas actividades, considera el Ayuntamiento, "permitirá comprender el recorrido completo del agua, desde su captación hasta su devolución al medio natural".

A estas visitas se suman las rutas teatralizadas 'El Viaje del Agua en Valladolid', que recorrerán las Arcas Reales durante todo el fin de semana.

A través de una propuesta divulgativa y escénica, estas visitas recuperan la historia del abastecimiento de agua en la ciudad y ponen en valor una de las grandes obras de ingeniería hidráulica de su pasado.

DIVULGACIÓN AMBIENTAL Y ACTIVIDADES FAMILIARES

El programa incorpora también propuestas culturales y educativas dirigidas a distintos públicos. Así, el Museo de la Ciencia acogerá el domingo 22 de marzo la representación de la obra infantil 'Planeta Azul. Cada gota cuenta', una función que, desde el humor y la fantasía, busca despertar la conciencia ambiental entre los más pequeños.

Además, la EDAR será escenario de una nueva sesión de los Encuentros VíaNatur, que combinará cine, divulgación ambiental y un paseo guiado sobre el ciclo urbano del agua.

La jornada incluirá la proyección del cortometraje 'Soy Agua', una charla sobre anfibios en Valladolid y una actividad interpretativa en el entorno de la depuradora.

Más allá de la programación puntual, Aquavall aprovecha esta fecha para "visibilizar el trabajo diario que realiza como entidad responsable del ciclo integral del agua en Valladolid. Garantizar un suministro de calidad, gestionar de forma eficiente los recursos y asegurar el tratamiento adecuado de las aguas residuales son tareas que, en gran medida, pasan desapercibidas para la ciudadanía".