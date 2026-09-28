'Aquí hay premio' reparte hasta 9.000 euros con rascas con premios directos en los comercios sorianos

Sonia Giaquinta (izda) y Teresa Valdenebro presentan la campaña comercial de Soria 'Aquí hay premio' . - EUROPA PRESS

SORIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Soria, 'Aquí hay premio', eleva este año la cuantía de los premios a 9.000 euros con el método de 'rascas' que permite a los clientes conocer de manera directa si han sido premiados.

La concejal de Participación Ciudadana, Teresa Valdenebro, y Sonia Giaquinta, del sector comercio del Pleno de la Cámara de Comercio, han presentado esta nueva edición que se celebrará durante los meses de octubre y noviembre.

Teresa Valdenebro ha señalado que se trata de "una campaña que busca apoyar, impulsar y poner en valor los comercios de la ciudad, para seguir teniendo empleo, comercio, vida y futuro". En este sentido, ha incidido en que "desempeña un papel importante en la vida de la ciudad, genera empleo, dinamiza las calles, con barrios vivos y con un comercio basado en la cercanía".

Valdenebro ha incidido en la "doble finalidad de apoyar al comercio de Soria y, por otro lado, reconocer la fidelidad de los clientes y compensarla a través de premios".

FORMATO 'RASCA'

En esta ocasión se realizará a través de unos rascas donde los premios serán más inmediatos, para el cliente, que obtiene el premio en la propia tienda. En esta edición se incrementa el valor de los premios entregados hasta los 9.000 euros entre los meses de octubre y noviembre y ya hay más de cien comercios participantes.

Así, habrá una tarjeta regalo mensual de 1.000 euros, cuatro tarjetas mensuales de 500 euros, cinco tarjetas mensuales de 200 euros y otras cinco de cien euros. Los premios serán canjeables en los establecimientos participantes, en la actualidad 100. Los premios correspondientes a octubre podrán canjearse entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, mientras que los obtenidos en noviembre podrán utilizarse entre el 6 de enero y el 6 de febrero de 2027, para no solapar la presente campaña con el Soria Bonos.

KIT DE ACTIVACIÓN

Sonia Giaquinta ha señalado que 'Aquí hay Premio inmediato' combina la promoción comercial con un servicio de apoyo empresarial. Antes del inicio de la campaña, la Cámara facilitará a los comercios participantes un 'Kit de activación comercial y mejora de la experiencia del cliente', con orientaciones prácticas sobre presentación y comunicación del establecimiento, visibilidad, captación y fidelización, experiencia de cliente, venta adicional, redes sociales y acciones para favorecer la repetición de compra.

Además, cada establecimiento realizará una autoevaluación comercial que permitirá identificar sus principales áreas de mejora. A partir de sus resultados, recibirá tres recomendaciones prioritarias personalizadas, elaboradas mediante una metodología común diseñada por la Cámara.

"De este modo, la campaña no solo busca generar tráfico comercial y ventas, sino también aportar herramientas concretas para mejorar la competitividad de los negocios participantes", ha apuntado Giaquinta.