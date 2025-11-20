'Aracaladanza' actuará en la XVI edición de Danza a Escena en Medina del Campo (Valladolid) este domingo

'Aracaladanza' Actuará En La XVI Edición De Danza A Escena En Medina Del Campo - LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía galardonada con el Premio Nacional de Danza 'Aracaladanza' actuará dentro de la décimosexta edición de Danza a Escena, este domingo, 23 de noviembre, a las 18.00 horas en el Auditorio Municipal Emiliano Allende de Medina del Campo (Valladolid).

El grupo teatral llevará a cabo una representación, que se inspira en Johann Sebastian Bach, titulada 'Va de Bach' y que es apta para todos los públicos a partir de los cinco años, según ha informado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la obra dirigida por Enrique Cabrera, combina música, luz, movimiento y escenografía para construir "un sueño escénico" en el que cinco bailarines y un gorila "dan vida a un mundo de globos que cantan, manos gigantes, pianos diminutos o puertas que se abren a universos duplicados".

Por otro lado, las representaciones de Danza a Escena se extenderán hasta el 26 de diciembre y tendrán como escenario teatros, auditorios y espacios de calle repartidos en nueve comunidades autónomas.