El Archivo Histórico Municipal dará a conocer la historia de León a través de sus fuentes desde el día 1 de octubre

El Archivo Histórico Municipal de León, ubicado en el Centro de Interpretación del León Romano en la plaza de Puerta Castillo, llevará a cabo desde el próximo día 1 de octubre talleres en los que dará a conocer la historia de la ciudad a través de sus fuentes.

Dirigido al público adulto y gratuito, la actividad está enfocada en el abastecimiento de agua en la ciudad en la época romana con su acueducto, las presas de riego del medievo y las fuentes ornamentales del siglo XVIII.

Las sesiones se celebrarán los días 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de octubre y los días 4 y 5 de noviembre en horario de 18.00 a 19.30 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El plazo de inscripción se ha abierto este jueves y se puede formalizar a través del correo electrónico talleresconhistoria@gmail.com, el teléfono 611002772 y el perfil de Instagram @talleresconhistoria. Es necesario detallar la fecha de la sesión, nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico.