Archivo Histórico Municipal de León acogerá talleres desde el próximo lunes sobre la historia y patrimonio de la ciudad

Cartel del I Taller Didáctico de Primavera que se desarrollará en el Archivo Histórico Municipal de León.

LEÓN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León iniciará desde el próximo día 16 de marzo nuevos talleres didácticos organizados desde el Archivo Histórico Municipal para dar a conocer la historia y el patrimonio de la ciudad de León a través de su fondo documental.

Esta actividad, gratuita y dirigida a público adulto, contará este año con tres ediciones de talleres, dos en primavera y otra en otoño. La iniciativa comenzará con el I Taller Didáctico de Primavera, compuesto por 15 sesiones que tendrán lugar en los meses de marzo y abril en la Casona de Puerta Castillo, sede del Archivo Histórico Municipal y Centro de Interpretación del León Romano.

El objetivo de la actividad es divulgar el patrimonio documental del Archivo, fomentar el conocimiento de la historia local y desarrollar la conciencia pública sobre la conservación e el valor del patrimonio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El I Taller Didáctico de Primavera repasará en su parte teórica la evolución histórica de las defensas de la ciudad y en su parte práctica los asistentes tomarán contacto con los documentos del Archivo. Cada una de las sesiones de taller, de una hora y media de duración, tendrán un aforo limitado, por lo que es imprescindible la solicitud previa a través de formulario.

Las sesiones del I Taller Didáctico de Primavera serán los días 16, 17,18, 23, 24 y 25 de marzo y los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de abril de 18.00 a 19.30 horas. Las inscripciones se encuentran abiertas a través del formulario escaneando el código QR que aparece en el cartel del taller.