El Archivo Municipal busca difundir la Controversia a todos los vallisoletanos con una muestra histórica y didáctica

La catedrática de Historia de Hispanoamérica Carmen Martínez muestra a Jesús Julio Carnero y el concejal Alejandro García Pellitero algunos de los artículos de la exposición sobre la Controversia de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Archivo Municipal de San Agustín acoge desde este miércoles la muestra 'La Controversia de Valladolid', definida por el director del centro, Eduardo Pedruelo, como "uno de los acontecimientos de mayor relevancia histórica" vinculados a la ciudad que pretenden dar a conocer a "todos los vallisoletanos" dado que considera que "no es tan conocida como debería ser".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asistido al acto, junto a Pedruelo y la catedrática de Historia de América en la Universidad de Valladolid, Carmen Martínez, celebrado con motivo de la presentación de la exposición, que podrá visitarse hasta el 30 de junio de 2027.

La muestra se enmarca en la conmemoración del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, que tuvo lugar entre 1550 y 1551 y, como ha insistido Carnero, que ha destacado que contribuirá a que esta efeméride "obligue" a los vallisoletanos a sentirse "orgullosos" de un hecho que ha definido como "histórico, único en la historia del mundo".

En este sentido, Pedruelo ha insistido en que el debate suscitado en Castilla sobre la legitimidad de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo, expresado durante esos encuentros en Valladolid que han quedado para la posteridad englobados como 'La Controversia', constituyen "uno de los hechos más importantes que jalonan la historia de la conquista de Hispanoamérica y de los que han sucedido en Valladolid".

Pero el director del Archivo ha advertido de su preocupación porque en la ciudad o fuera de ella "no es tan conocido como debiera ser".

La efeméride ha dado lugar, desde el verano de 2025, a distintas actividades culturales y divulgativas, entre ellas conferencias, conciertos, ciclos de cine, congresos y encuentros y, como ha recordado Carnero, tendrá su "colofón" con la inauguración de la que se conocerá como 'Plaza de la Controversia', en el entorno del Colegio de San Gregorio.

"EN VALLADOLID SE VEÍA EL MUNDO"

La catedrática de Historia de Hispanoamérica Carmen Martínez ha subrayado el papel de la ciudad en el mundo moderno en el Siglo XVI, dado que la proximidad o presencia de la Corte hacía que en Valladolid "se veía el mundo", pues se conocían y debatían las novedades del otro lado del océano.

Con la muestra se puede conocer el pasado y la trascendencia de todo lo que se debatió en la ciudad relacionado con los derechos de los indígenas, en un inicio de una evolución que tiempo después, señala Martínez, ha motivado que se deje de hablar de "conquista" para optar más por la "población de América".

"Podemos seguir planteándonos muchos de los interrogantes que se suscitaron en esa controversia, que lejos de ser una mera disputa se convierte en un diálogo", ha concluido.

En este sentido, Carnero ha subrayado que en un periodo de unos "80 años" sucedieron en Valladolid y su entorno una serie de acontecimientos que "cambiaron lo que es ahora" España y la Hispanidad, comenzando por el matrimonio de los Reyes Católicos en 1569, el impulso al Descubrimiento de América y distintos pasos en favor de los derechos indígenas, como el testamento firmado por Isabel I y lo que desembocó en La Controversia en 1550.

Organizada por el Archivo Municipal y con el asesoramiento histórico de la catedrática, la exposición se estructura en cinco capítulos que recorren los orígenes, el desarrollo y el significado de la Controversia, contextualizándola en el marco del debate indigenista surgido, por iniciativa del Emperador Carlos I, tras el descubrimiento, la conquista y la colonización de América.

"EXPOSICIÓN DE FACSÍMILES"

La exposición reúne 42 piezas entre documentos, libros y objetos procedentes de 16 instituciones culturales de España y otros países, aunque como ha recordado Pedruelo la mayor parte de ellos son facsímiles, ya que habría sido "muy difícil" y "muy costoso" traer a Valladolid los originales.

Aunque sí que se que se exponen algunos documentos auténticos como el contrato suscrito entre el Colegio de San Gregorio y el padre Bartolomé De las Casas, procedente del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, o el libro que contiene las tesis que Las Casas y Sepúlveda expusieron ante la junta convocada por el emperador, recogidas por el dominico Domingo de Soto, procedente de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz.

Para la reproducción o suministro de las piezas han colaborado los archivos Municipal e Histórico Provincial de Valladolid; archivos generales de Simancas, Indias y Corona de Aragón; bibliotecas de las universidades de Valladolid (Histórica de Santa Cruz) y Salamanca (General Histórica); bibliotecas nacionales de España y Francia y Real de Dinamarca; biblioteca de la Real Academia de la Historia; Museo Naval, Casa Museo de Colón, Fundación Joaquín Díaz, instituto Geográfico Nacional, John Carter Brown Library, Museo Británico; y por último particulares, como Montserrat León Guerrero.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y VISITAS GUIADAS

Dirigida a todos los públicos, con especial atención a los jóvenes, la exposición cuenta con materiales complementarios para facilitar su aprovechamiento educativo. Entre ellos figura una unidad didáctica, actualmente denominada "situación de aprendizaje", destinada al alumnado de segundo curso de Bachillerato, disponible para su descarga en la página web del Archivo Municipal.

El centro ofrece también 64 talleres didácticos dirigidos a los centros de enseñanza y visitas guiadas para todos los públicos los viernes y sábados. La información sobre estas actividades y las condiciones de visita puede consultarse en la web del Archivo Municipal.

Forman parte también del proyecto expositivo un vídeo y el catálogo de la exposición, que se presentará próximamente. Información práctica

La muestra se puede visitar en la sala de exposiciones del Archivo Municipal de Valladolid hasta el 30 de junio de 2027, en horario de 10.00 a 14.00 de lunes a viernes, día en el que también se abre de 19.00 a 21.00 horas. Los sábados se puede visitar de 12.00 a 14.00 horas, mientras que domingos y festivos permanecerá cerrada.