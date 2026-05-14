El Archivo Municipal de Palencia ofrecerá visitas guiadas y organiza un concurso de fotografía

Leire Montero Y Agustín Sánchez, Durante La Presentación De Las Actividades Del Día Internacional De Los Archivos. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Palencia inaugurará el próximo miércoles 20 de mayo su programa de visitas guiadas, abiertas a todas las personas interesadas en conocer sus instalaciones -ubicadas en el edificio de Canónigas-, su funcionamiento, sus fondos documentales, así como algunos de sus documentos singulares.

Así lo ha anunciado la concejala delegada del Servicio de Organización, Régimen Interior, Patrimonio, Gestión Documental y Archivo, Leire Montero, durante su presentación en rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el archivero municipal, Agustín Sánchez.

"Esta iniciativa pretende acercar este servicio municipal a la ciudadanía de Palencia, para que tome conciencia no sólo de su existencia si no del trabajo que realizamos, y de cuál es su propósito, independientemente de que alguna vez hayan hecho uso del mismo, o puedan hacerlo en el futuro", ha explicado la edil.

Inicialmente, se desarrollará un programa de visitas mensual, el tercer miércoles de cada mes, en grupos de hasta 15 personas, para garantizar que el tránsito por las dependencias del archivo y zonas reservadas resulte ágil y todos los asistentes puedan disfrutar de la visita. El tiempo de duración previsto es de 60 minutos.

La inscripción se realizará mediante un formulario online, disponible en la web del archivo municipal, que se abrirá todos los meses una semana antes de cada visita. Las plazas para cada visita se asignan por orden de inscripción.

Como parte del recorrido, los visitantes podrán contemplar en cada visita algunos de los tesoros documentales que custodia el archivo municipal, como pueden ser un facsímil del Privilegio del Monte El Viejo (1191); privilegios del oficio de corredor mayor de mantas (1614); un privilegio de voto en Cortes (1666); un inventario del Archivo de 1758: planos de Palencia de 1926 y 1935; libros de cuentas, libros de actas, expedientes de quintas y milicias, cementerio, padrones, expedientes de obras o el último en llegar, la confirmación de la Ordenanza de tejedores de la ciudad de Palencia de 1407, entre otros.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Por otro lado, con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de los Archivos, el 9 de junio, se ha convocado I Concurso de Fotografía 'Palencia en tu mirada'.

Los responsables del archivo han destacado que los fondos fotográficos constituyen una de las mayores riquezas con los que pueden contar los archivos de las entidades locales, por su capacidad para reflejar no sólo el paisaje urbano y natural del municipio, y su evolución a lo largo del tiempo, e igualmente los grandes acontecimientos y celebraciones públicas, así como la vida de la ciudad y de sus habitantes.

En este sentido, han explicado que este certamen se suma a las actividades de la Semana Internacional de los Archivos 2026, para "fomentar tanto el acrecentamiento del fondo fotográfico municipal, como impulsar la oportunidad de que todos los palentinos puedan contribuir a ello, a la vez que integran una pequeña fracción de sus memorias individuales en nuestra memoria colectiva".

De esta forma, y con el objeto de fomentar la recuperación y conservación de imágenes antiguas, en esta primera edición del concurso las fotografías participantes se circunscriben al formato analógico.

En los próximos días se lanzarán las bases del I Concurso de Fotografía 'Palencia en tu mirada'. Los interesados podrán enviar sus instantáneas desde el día siguiente a la publicación en el BOP hasta el 8 de junio.