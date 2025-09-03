El área de mayores del Ayuntamiento de Burgos abre el plazo para el programa de 'Envejecimiento activo'

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Envejecimiento Activo' en Burgos, el programa dirigido a personas mayores de 60 años y jubilados de la ciudad, ha abierto el plazo de inscripción para los interesados, con preferencia para las personas empadronadas en la localidad

El concejal de Mayores, José Antonio López, ha subrayado que este programa pretende crear un "espacio de encuentro" en el que participen personas de edad mayor, con el objetivo de fomentar la convivencia, la participación y la integración a través de los programas y actividades que se desarrollan en las aulas María Zambrano y en el Espacio Mayor. Otras actividades también se programan en centros cívicos y centros municipales de barrio.

Los espacios en los cuales se desarrolla este programa son el Centro de Acción Social de San Pedro de la Fuente, los centros culturales de Villatoro, Cortes, Villafría y Villalonquéjar y el Centro Social Vadillos.

El programa lo componen 107 actividades formativas y 34 artísticas. Según ha detallado López, este es un programa que se complementa con los que se llevan a cabo en los diferentes centros cívicos de la ciudad. La diferencia está en que "el de Envejecimiento activo solamente está dirigido a mayores de 60 años", mientras que en los centros cívicos "se combinan dos metodologías participativas", por un lado, la participación de personas mayores en actividades junto a personas de edades diversas y, por otro, la de actividades donde solo participan mayores.

Para participar en estas actividades los mayores tienen de plazo entre el día 3 y el 11 de septiembre para realizar las inscripciones. Los precios de los talleres están en función de las actividades y varían entre los 40 y los 80 euros al año.

El sorteo de las plazas se va a llevar a cabo el día 12 de septiembre, la lista de admitidos se presentará el 15. Las plazas vacantes se cubrirán a partir del día 16 de septiembre y el comienzo del curso será un día después, el 17 de septiembre, terminando las clases lectivas el 11 de junio del año que viene.