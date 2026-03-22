Las áreas de Turismo y Deportes de Valladolid renuevan su convenio con un incremento del 41% en la aportación económica

Blanca Jiménez y Maite Martínez durante la formalización del nuevo convenio de colaboración para impulsar el turismo deportivo en la ciudad. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo y la Fundación Municipal de Deportes han renovado su convenio de colaboración que incluye una aportación de 85.000 euros, un 41 por ciento más que el anterior documento, para reforzar el turismo deportivo.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad y vicepresidenta de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, Blanca Jiménez, y la concejala de Participación Ciudadana y Deportes y presidenta delegada de la Fundación Municipal de Deportes, Maite Martínez, han formalizado este acuerdo.

El convenio incluye la mencionada aportación de 85.000 euros por parte de la Sociedad Mixta de Turismo para apoyar competiciones deportivas nacionales e internacionales que generen impacto económico y turístico en la ciudad.

En concreto, disciplinas deportivas como tiro con arco, hockey, salvamento y socorrismo, tiro olímpico, crossfit y sus modalidades, baloncesto, ciclismo, deporte adaptado, bridge, rugby 7, voleibol, triatlón, pentatlón, pádel y gimnasia rítmica y de trampolín reunirán a más de 25.000 participantes, todo ello enmarcado en la concesión del sello 'Valladolid, Ciudad europea del deporte'.

Así, el acuerdo busca coordinar las actuaciones de ambas entidades para "incrementar" el número de competiciones deportivas de carácter nacional e internacional que se celebren en Valladolid, así como "mejorar su organización, promoción y evaluación del impacto" que generan en la ciudad.

En este contexto, la Fundación Municipal de Deportes continuará con el impulso de la organización de pruebas y competiciones deportivas en Valladolid, de modo que facilitará información sobre los eventos previstos y colaborará en la captación de campeonatos, partidos o pruebas deportivas mediante el contacto con federaciones, clubes y deportistas.

Por su parte, la Sociedad Mixta de Turismo contribuirá a reforzar la dimensión turística de estos acontecimientos mediante la realización de encuestas de satisfacción y estudios de impacto económico, además de proporcionar material promocional de la ciudad y colaborar con el sector hostelero y hotelero para favorecer la acogida de participantes y visitantes.

Asimismo, ambas entidades compartirán información sobre los eventos que se celebren en la ciudad y coordinarán su calendario con el fin de "optimizar la planificación y evitar coincidencias" entre actividades.

El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y contará con una comisión de seguimiento formada por representantes de ambas entidades para coordinar las actuaciones y evaluar los resultados obtenidos.