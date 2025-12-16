Argüello aboga por la "alegría del encuentro" para convivir estas Navidades frente a "tantas polarizaciones"

1036578.1.260.149.20251216142106 El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello en su felicitación de Navidad en el Arzobispado de Valladolid. - EUROPA PRESS

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha abogado por la "alegría del encuentro" para convivir estas Navidades frente a "tantas polarizaciones".

En su discurso este martes tras bendecir e inaugurar la exposición de belenes y dioramas en el patio del Palacio Arzobispal de Valladolid, Argüello ha llamado, en declaraciones recogidas por Europa Press, a vivir los próximos días a partir de la "esperanza" de poder "vivir juntos desde unas creencias y otras, desde unas maneras de pensar las cosas y tener criterios para organizar el mundo".

Asimismo, ha recordado la importancia del "bien común" y ha reivindicado la figura de Jesús, o Emmanuel, quien "salva" de "la muerte, las enfermedades y los fracasos", así como del "egocentrismo radical, del pecado que provoca tantas divisiones, tantos desencuentros, tantas luchas y tantas polarizaciones".

Frente ha ello, ha reclamado vivir con "alegría" la visita de Jesús, como un "regalo", un deseo que espera llegue especialmente a los que están en hospitales, residencias de mayores o centros penitenciarios, en el caso de Valladolid en Villanubla.

Igualmente, ha dirigido este deseo a quienes "consideran las Navidades unas fiestas profundamente tristes" porque "carecen de lo imprescindible", como puede ser el caso de las familias que "no tienen una casa o que tienen que vivir en una habitación". En este contexto, ha lamentado que la ciudad de Valladolid se haya convertido en un lugar de "alquileres de habitaciones con derecho a cocina".

El arzobispo de Valladolid, quien ha aprovechado para incidir en la "alegría que suscita un niño que nace", ha confiado así en una "alegre y santa Navidad" que venga seguida de un 2026 de "alegría aunque haya veces de lágrimas en los ojos o problemas en las manos".