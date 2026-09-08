Argüello alerta del "dramático momento" que vive la humanidad en un "mundo convulso y herido"

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VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha alertado este martes del "dramático momento" que vive la humanidad, con un mundo en guerra, "montañas de sufrimiento" por los desastres naturales o lo conflictos, con desigualdades y estilos de vida deshumanizados, y con señales "alarmantes" sobre el declive de los pueblos por falta de habitantes y el aumento de la edad.

Así lo ha asegurado el prelado vallisoletano durante la homilía que se ha celebrado en la Catedral de Valladolid con motivo de la celebración este 8 de septiembre de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de San Lorenzo y que ha contado con la presencia de la Corporación Municipal, con el alcalde, Jesús Julio Carnero, a la cabeza, y el presidente de la Diputación, Conrado Iscar.

Durante su intervención, el arzobispo y presidente de la CEE, ha explicado que en el actual mundo "convulso y herido" se escuchan "quejas y lamentos, críticas, a veces, despiadadas de unos a otros" y se ha referido a una impotencia "que deja entrever la desesperanza" ya que hay quienes hablan de una generación que no quiere convertirse en adulta, que rechaza responsabilidades y trabajos.

Por ello, Luis Argüello ha afirmado que la generación adulta debe reconocer que el estilo de vida y en el tono de los discursos no transmite a los jóvenes "buenas razones" para que deseen convertirse en adultos, y tengan tomar decisiones, asumir responsabilidades sociales, formar una familia y tener hijos.

Asimismo, el arzobispo de Valladolid se ha referido a ciudadanos sujetos "que no quieren ser ciudadanos, es decir, "personas responsables de la ciudad en la diversidad de sus asuntos", residentes, "que no ciudadanos", que reclaman derechos y no reconocen ningún deber y personas que reclaman asistencia social, pero que no aceptan sus obligaciones sociales.

En esta línea, el prelado vallisoletano ha apuntado a "ciudades que no quieren ciudadanos", personas que buscan casa en la ciudad y a los que se les cierra la puerta porque no tienen suficiente dinero, "no sosn suficientemente españoles" o porque otros alquileres rentan más que alquilar a una familia.

"El momento que vive la humanidad es dramático", ha enfatizado Luis Argüello, quien ha apuntado que no hay soluciones "mágicas" pero cree que la fiesta que se celebra este martes en Valladolid ayude a "centrarse en los esencial" además de cantar a la virgen de San Lorenzo.

"Celebramos hoy la magnífica humanidad de María en la fiesta de su nacimiento y, desde ella, la magnífica humanidad de todos nosotros, a pesar de las arrugas provocadas por el mal de este mundo", ha subrayado el arzobispo de Valladolid, quien ha pedido Virgen de San Lorenzo, a Santos Pedro Regalado y Toribio de Mogrovejo, que intercedan para que el Espíritu Santo descienda sobre esta Iglesia diocesana y haga de todos sus miembros testigos gozosos, humildes y unidos del reinado del Corazón de Jesús.