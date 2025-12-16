Argüello apela a una alianza por la vida y a una "presión moral y política" para que el aborto no sea "naturalizado"

Archivo - El obispo de Valladolid y presidente de la CEE, Luis Argüello. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que la Iglesia está "queriendo promover" una alianza en favor de la esperanza y "en favor de la vida", una alianza que pide "una presión moral y política para que el drama del aborto no sea naturalizado, no sea normalizado".

En su Carta Pastoral de la segunda quincena de diciembre, que lleva por título 'Del asombor a la alianza', el prelado vallisoletano ha recordado que desde "el nacimiento del Señor" el tiempo se ha dividido "en un antes y un después, pero, sobre todo, es un tiempo habitado por la esperanza".

Asimismo, monseñor Argüello se ha referido a la bula del Papa Francisco con motivo de este Año Santo titulada 'La esperanza no defrauda' en la que abogaba por hacer una alianza "para la esperanza" que se concretase "en una campaña en favor de la vida, en favor de la natalidad".

Al respecto, Luis Argüello ha afirmado que en su carta pastoral que no se puede "esconder el drama del aborto", el "hecho" de que en España hay más de 100.000 abortos al año, "cuando el déficit de crecimiento vegetativo es de poco más de esa misma cifra, 100.000 personas que mueren más de las que nacen, no deja de ser un verdadero drama social", ha subrayado el arzobispo de Valladolid.

Por ello, para ayudar a las madres embarazadas que dudan "si acoger la nueva vida o no" plantea Argüello políticas en favor de la adopción y de acogida de la nueva vida, además de que considera necesaria, "dentro de la alianza por la vida", un "presión moral y política para que el drama del aborto no sea naturalizado, no sea normalizado", sino que siga siendo para todos "una llamada de atención".

"Estamos llamados a unir oración, compromiso social y político y ayuda concreta, solidaridad concreta y real en favor de estas mujeres embarazadas, también de su esposo, padre de la nueva criatura, para que la vivienda, las condiciones laborales, las situaciones de posibles dificultades de salud o de otro tipo puedan ser apoyadas y así la vida, como expresión concreta de la esperanza, se abra paso entre nosotros", ha afirmado el prelado vallisoletano en su Carta Pastoral.

Luis Argüello ha recordado que estos días se celebrará la adoración al Niño por lo que ha planteado que "el asombro ante el Niño y la adoración del Niño" empujen las vidas de las personas para sellar "una alianza por la esperanza, en favor del matrimonio, de la familia y de la vida".