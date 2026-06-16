Argüello asume la tarea para convertir la alegría y entusiasmo por el viaja del Papa en acción de gracias y en virtud

Argüello en la homilia en Canarias pronunciada por el papa León XIV. - ARCIDIÓCESIS DE VALLDOLID

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha reconocido que el viaje que el papa León XIV ha realizado a España la pasada semana, ha permitido "contemplar la belleza de la catolicidad del corazón" lo que supone para ellos "una responsabilidad" para transformar a "la alegría y el entusiasmo" en acción de gracias y la emoción "en virtud".

En su carta pastoral de la segunda quincena del mes de junio, que lleva por título 'El viaje apostólico', el también presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha aseverado que León XIV "ha realizado en su viaje apostólico "una evangelización yendo a lugares especialmente singulares", como el Palacio Real y las Cortes Generales, para poder expresar este coloquio entre Iglesia y Sociedad "de una manera nueva".

El prelado vallisoletana recuerda que León XIV ha proclamado la Palabra de Dios, "en la plaza pública, en las diversas relaciones e instituciones donde se ha hecho presente" y ha enumerado los lugares en los que ha estado el pontífice tanto en Madrid, como en Barcelona o en las islas Canarias.

"El viaje apostólico nos ha evangelizado para que nosotros también en el anuncio de la Palabra, en la celebración litúrgica, en el ejercicio de la caridad podamos evangelizar a la sociedad española" que ha mostrado "un especial interés, un seguimiento extraordinario, un deseo de encontrarse con el Papa", ha afirmado Luis Argüello, quien ha reconocido que este viaje ha permitido contemplar "la belleza de la catolicidad, la catolicidad del corazón moviéndose por todas las dimensiones íntimas, relacionales, institucionales" de las personas.

"Contemplar la belleza de la catolicidad supone para nosotros ahora una responsabilidad especial", ha aseverado el prelado vallisoletano ya que se trata de acoger la alegría y el entusiasmo "y transformarlos en acción de gracias" y acoger la emoción "y transformarla en virtud".

Y en estos días se ha podido contemplar "la belleza de la catolicidad de la presencia de la Igelisia Católica" pero también ka catolicidad del corazón" al poner sobre la mesa los problemas de la dignidad humana "desde el seno materno hasta el último instante de la vida", pasando por todo el recorrido y por todas las personas "especialmente quienes están heridos o tirados en las cunetas de la historia".

Al respecto, Argüello ha mostrado su confianza en que la Asamblea Diocesana que la Archidiócesis de Valladolid celebrará a partir de este viernes, 19 de junio, dará la oportunidad de seguir creciendo en comunión misionera y en la sinodalidad que León XIV ha impulsado en estos días de viaje apostólico por España.