Argüello destaca la "gran expectación" y amplia movilización de voluntarios de toda España ante la visita del Papa

ÁVILA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha destacado la "gran expectación" generada por la próxima visita del Papa León XIV a España, que se refleja en una amplia movilización de voluntarios procedentes de todo el país, incluidos de Castilla y León, ya que solo en Madrid la organización ya cuenta con 15.000 colaboradores.

Así lo ha trasladado el prelado vallisoletano en declaraciones a los medios durante la inauguración de la gran Asamblea Eclesial que celebra Iglesia en Castilla desde esta tarde en Ávila bajo el lema 'Renovados para la misión', donde ha estado acompañado por el vicario de Pastoral de la Diócesis de Ávila, Jorge Zazo.

Precisamente, Argüello ha señalado que la Comisión Pontificia ha visitado las diócesis que van a ser objeto de este encuentro con el Papa y también los diversos lugares que va a conocer.

"Para todos nosotros la presencia del sucesor de Pedro va a suponer sin duda ninguna, un gran impulso para renovarnos para la misión, para reforzar la comunión entre las diversas diócesis y para alzar la mirada renovados para la misión y seguro que la visita del Papa va a contribuir a ello", ha expresado.

Por ello, ha asegurado que hay una "expectativa grande" ante lo que el Papa pueda decir cuando visite las Cortes Generales, en la sede del Congreso de los Diputados, y lo que pueda decir también para la vida de la sociedad civil organizada, para la democracia española.

"Nosotros como Iglesia, como Iglesia en Castilla, queremos aportar esta experiencia de colaboración, de estar dispuestos a mirarnos unos a otros sin cerrarnos en nosotros mismos", ha añadido, para después señalar que van a ser miles las personas que van a participar en la organización de la visita que van a precisar de voluntarios y en ese sentido la "expectación es muy grande".

A este respecto, ha aseverado que la Iglesia en Castilla, en el centro de España, "de la que tantas veces se acuerda la gente al decir que está vaciada", tiene "mucha ilusión, entusiasmo y ganas" de poder ofrecer su patrimonio.